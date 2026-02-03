Рейтинг@Mail.ru
Чат-бот "Мосгаза" появился в MAX - РИА Новости, 03.02.2026
16:56 03.02.2026
Чат-бот "Мосгаза" появился в MAX
Чат-бот "Мосгаза" появился в MAX
технологии, москва, мосгаз, общество
Технологии, Москва, Мосгаз, Общество
Чат-бот "Мосгаза" появился в MAX

Чат-бот "Мосгаза" появился в национальном мессенджере MAX

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтенд мессенджера MAX
Стенд мессенджера MAX - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Стенд мессенджера MAX. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Чат-бот "Мосгаза" появился в мессенджере Max, сервис сообщает точную дату проверки газового оборудования и напоминает пользователю о визите мастера, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Чат-бот столичных газовиков теперь и в Max. Сервис сообщает точную дату плановой проверки газового оборудования и напоминает пользователю о предстоящем визите мастера за неделю и за сутки, а после просит оставить обратную связь о работе специалиста. Отзыв можно сопроводить фото и видео", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью сервиса можно оставить контакты для прямой связи со специалистом и указать, какое время удобнее для его визита.
"Чат-бот рассказывает, что делать при запахе газа и как отличить сотрудника АО "Мосгаз" от мошенника", - подчеркивается в сообщении.
ТехнологииМоскваМосгазОбщество
 
 
