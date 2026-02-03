Чат-бот "Мосгаза" появился в MAX

https://ria.ru/20260203/moskva-2071995448.html
РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:56:00+03:00
2026-02-03T16:56:00+03:00
2026-02-03T16:56:00+03:00
москва
2026
Чат-бот "Мосгаза" появился в национальном мессенджере MAX
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Чат-бот "Мосгаза" появился в мессенджере Max, сервис сообщает точную дату проверки газового оборудования и напоминает пользователю о визите мастера, сообщается в Telegram-канале
комплекса городского хозяйства Москвы.
"Чат-бот столичных газовиков теперь и в Max. Сервис сообщает точную дату плановой проверки газового оборудования и напоминает пользователю о предстоящем визите мастера за неделю и за сутки, а после просит оставить обратную связь о работе специалиста. Отзыв можно сопроводить фото и видео", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью сервиса можно оставить контакты для прямой связи со специалистом и указать, какое время удобнее для его визита.
"Чат-бот рассказывает, что делать при запахе газа и как отличить сотрудника АО "Мосгаз
" от мошенника", - подчеркивается в сообщении.