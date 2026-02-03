Рейтинг@Mail.ru
Полиция проводит проверку после ЧП с игрушечным пистолетом в школе в Москве - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/moskva-2071991387.html
Полиция проводит проверку после ЧП с игрушечным пистолетом в школе в Москве
Полиция проводит проверку после ЧП с игрушечным пистолетом в школе в Москве - РИА Новости, 03.02.2026
Полиция проводит проверку после ЧП с игрушечным пистолетом в школе в Москве
Полиция проводит проверку после инцидента с шестиклассником, который принес игрушечный пистолет в школу в Москве и отказался отдать его учителю, сообщили в... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:45:00+03:00
2026-02-03T16:45:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20260203/chp-2071985416.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Полиция проводит проверку после ЧП с игрушечным пистолетом в школе в Москве

Полиция проводит проверку после ЧП с игрушечным пистолетом в московской школе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Полиция проводит проверку после инцидента с шестиклассником, который принес игрушечный пистолет в школу в Москве и отказался отдать его учителю, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В понедельник, 2 февраля, от директора одной из столичных школ в полицию поступило сообщение, что ученик шестого класса принёс в школу предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Прибывшие полицейские установили 12-летнего ученика, у которого при себе обнаружили пистолет, стреляющий пластиковыми шариками.
"Предварительно установлено, что юноша принёс в школу игрушечный пистолет, который передал ему его товарищ. На уроке несовершеннолетний продемонстрировал его учительнице. На просьбу отдать ученик ответил отказом, убрав его в рюкзак", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что полицейские изъяли пистолет. На мать подростка составили административный материал по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кроме того, решается вопрос о постановке мальчика на учет в группу по делам несовершеннолетних.
В Красноярском крае девочка напала с ножом на сверстницу - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Психолог поработает с классом школы в Красноярском крае после нападения
Вчера, 16:26
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала