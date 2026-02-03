https://ria.ru/20260203/moskva-2071991387.html
Полиция проводит проверку после ЧП с игрушечным пистолетом в школе в Москве
Полиция проводит проверку после ЧП с игрушечным пистолетом в школе в Москве - РИА Новости, 03.02.2026
Полиция проводит проверку после ЧП с игрушечным пистолетом в школе в Москве
Полиция проводит проверку после инцидента с шестиклассником, который принес игрушечный пистолет в школу в Москве и отказался отдать его учителю, сообщили в... РИА Новости, 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Полиция проводит проверку после инцидента с шестиклассником, который принес игрушечный пистолет в школу в Москве и отказался отдать его учителю, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В понедельник, 2 февраля, от директора одной из столичных школ в полицию поступило сообщение, что ученик шестого класса принёс в школу предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Прибывшие полицейские установили 12-летнего ученика, у которого при себе обнаружили пистолет, стреляющий пластиковыми шариками.
"Предварительно установлено, что юноша принёс в школу игрушечный пистолет, который передал ему его товарищ. На уроке несовершеннолетний продемонстрировал его учительнице. На просьбу отдать ученик ответил отказом, убрав его в рюкзак", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что полицейские изъяли пистолет. На мать подростка составили административный материал по статье 5.35 КоАП РФ
(Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кроме того, решается вопрос о постановке мальчика на учет в группу по делам несовершеннолетних.