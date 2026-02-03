https://ria.ru/20260203/moskva-2071985098.html
В Москве спасли ребенка, закрытого в машине в мороз
В Москве спасли ребенка, закрытого в машине в мороз - РИА Новости, 03.02.2026
В Москве спасли ребенка, закрытого в машине в мороз
Сотрудники МЧС спасли годовалого ребенка, которого родители оставили на морозе в машине на парковке на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T16:23:00+03:00
2026-02-03T16:23:00+03:00
2026-02-03T18:17:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20260125/mahachkala-2070167186.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве спасли ребенка, закрытого в машине в мороз
РИА Новости: в Москве спасли закрытого в мороз в машине годовалого ребенка
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли годовалого ребенка, которого родители оставили на морозе в машине на парковке на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На парковке в салоне легкового автомобиля обнаружен ребенок в возрасте одного года без сопровождения взрослых. Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью специальных инструментов извлекли ребенка из машины", — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что это произошло в районе дома 45 по улице Героев Панфиловцев. Родителей ребенка ищут.