В Москве спасли ребенка, закрытого в машине в мороз
16:23 03.02.2026 (обновлено: 18:17 03.02.2026)
В Москве спасли ребенка, закрытого в машине в мороз
Сотрудники МЧС спасли годовалого ребенка, которого родители оставили на морозе в машине на парковке на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель РИА Новости, 03.02.2026
В Москве спасли ребенка, закрытого в машине в мороз

РИА Новости: в Москве спасли закрытого в мороз в машине годовалого ребенка

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли годовалого ребенка, которого родители оставили на морозе в машине на парковке на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На парковке в салоне легкового автомобиля обнаружен ребенок в возрасте одного года без сопровождения взрослых. Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью специальных инструментов извлекли ребенка из машины", — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что это произошло в районе дома 45 по улице Героев Панфиловцев. Родителей ребенка ищут.
Жители Дагестана спасли мать и ее ребенка, которые провалились на машине в канал - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Махачкале прохожие спасли женщину с ребенком из машины, слетевшей в канал
25 января, 12:46
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
