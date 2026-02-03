В Москве спасли ребенка, закрытого в машине в мороз

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли годовалого ребенка, которого родители оставили на морозе в машине на парковке на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На парковке в салоне легкового автомобиля обнаружен ребенок в возрасте одного года без сопровождения взрослых. Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью специальных инструментов извлекли ребенка из машины", — сказал он.