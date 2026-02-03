Чистка крыши от снега в Москве

В Москве в круглосуточном режиме устраняют последствия снегопада

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия снегопада", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повсеместно ведутся работы по погрузке и вывозу сформированных снежных валов. Работает тяжелая погрузочная техника.

"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - уточняется в сообщении.

Более того, в течение всего светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.