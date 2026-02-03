Рейтинг@Mail.ru
В Москве в круглосуточном режиме устраняют последствия снегопада
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:52 03.02.2026
В Москве в круглосуточном режиме устраняют последствия снегопада
В Москве в круглосуточном режиме устраняют последствия снегопада
Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 03.02.2026
В Москве в круглосуточном режиме устраняют последствия снегопада

Cлужбы Москвы продолжают круглосуточно ликвидировать последствия снегопада

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЧистка крыши от снега в Москве
Чистка крыши от снега в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Чистка крыши от снега в Москве
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия снегопада", - говорится в сообщении.
Борьба со снегом. Как специалисты Мосводоканала убирают улицы Москвы - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Борьба со снегом. Как специалисты Мосводоканала убирают улицы Москвы
30 января, 21:20
Отмечается, что повсеместно ведутся работы по погрузке и вывозу сформированных снежных валов. Работает тяжелая погрузочная техника.
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - уточняется в сообщении.
Более того, в течение всего светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательными, автомобилистов - не парковать автомобили в зоне производства работ", - добавляется в сообщении.
Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Вильфанд опроверг сообщения о снегопаде до конца февраля в Москве
Вчера, 00:35
 
