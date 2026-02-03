https://ria.ru/20260203/moskva-2071977023.html
В Москве в круглосуточном режиме устраняют последствия снегопада
Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского...
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
снегопад в москве
москва
В Москве в круглосуточном режиме устраняют последствия снегопада
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия снегопада, сообщается
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия снегопада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повсеместно ведутся работы по погрузке и вывозу сформированных снежных валов. Работает тяжелая погрузочная техника.
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - уточняется в сообщении.
Более того, в течение всего светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательными, автомобилистов - не парковать автомобили в зоне производства работ", - добавляется в сообщении.