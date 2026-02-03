Московские врачи спасли ногу мужчине, выпавшему с четвертого этажа

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Московские врачи прооперировали мужчину, выпавшего с 4 этажа, ему спасли ногу от ампутации и устранили последствия множественных переломов и травм, сообщается в Московские врачи прооперировали мужчину, выпавшего с 4 этажа, ему спасли ногу от ампутации и устранили последствия множественных переломов и травм, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"Московские врачи спасли мужчину, выпавшего с 4-го этажа: 28-летний мужчина, находясь дома, случайно выпал из окна. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу имени Александра Ерамишанцева. Благодаря возможностям московской медицины и профессионализму врачей, нога спасена от ампутации, последствия множественных переломов и травм устранены", - говорится в сообщении.

"У него были множественные переломы позвонков, открытые переломы ребра справа и костей левого предплечья, закрытые переломы таза, левой бедренной кости с повреждением бедренной артерии и другие травмы", - рассказали в больнице имени Александра Ерамишанцева, слова из которой приводятся в сообщении.

В медучреждении подчеркнули, что состояние было отягощено множественными диагнозами: полиорганной недостаточностью, рабдомиолизом, тромбоцитопенией, сердечной недостаточностью и жировой эмболией в нижнедолевой артерии правого легкого. Нужна была срочная операция с участием врачей сразу нескольких профилей.