Московские врачи спасли ногу мужчине, выпавшему с четвертого этажа
14:45 03.02.2026 (обновлено: 14:48 03.02.2026)
Московские врачи спасли ногу мужчине, выпавшему с четвертого этажа
Московские врачи прооперировали мужчину, выпавшего с 4 этажа, ему спасли ногу от ампутации и устранили последствия множественных переломов и травм, сообщается в РИА Новости, 03.02.2026
происшествия
происшествия
Происшествия
Московские врачи спасли ногу мужчине, выпавшему с четвертого этажа

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Московские врачи прооперировали мужчину, выпавшего с 4 этажа, ему спасли ногу от ампутации и устранили последствия множественных переломов и травм, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Московские врачи спасли мужчину, выпавшего с 4-го этажа: 28-летний мужчина, находясь дома, случайно выпал из окна. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу имени Александра Ерамишанцева. Благодаря возможностям московской медицины и профессионализму врачей, нога спасена от ампутации, последствия множественных переломов и травм устранены", - говорится в сообщении.
"У него были множественные переломы позвонков, открытые переломы ребра справа и костей левого предплечья, закрытые переломы таза, левой бедренной кости с повреждением бедренной артерии и другие травмы", - рассказали в больнице имени Александра Ерамишанцева, слова из которой приводятся в сообщении.
В медучреждении подчеркнули, что состояние было отягощено множественными диагнозами: полиорганной недостаточностью, рабдомиолизом, тромбоцитопенией, сердечной недостаточностью и жировой эмболией в нижнедолевой артерии правого легкого. Нужна была срочная операция с участием врачей сразу нескольких профилей.
"Сейчас пациент прошел реабилитацию и готовится к выписке", - заключается в сообщении.
Московский городской офтальмологический центр на базе Боткинской больницы - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Московские нейрохирурги спасли пациентку с редкой опухолью спинного мозга
31 октября 2025, 11:18
 
Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
