Гарбузов: производители Москвы нарастили выпуск косметики и парфюмерии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:03 03.02.2026
Гарбузов: производители Москвы нарастили выпуск косметики и парфюмерии
Гарбузов: производители Москвы нарастили выпуск косметики и парфюмерии - РИА Новости, 03.02.2026
Гарбузов: производители Москвы нарастили выпуск косметики и парфюмерии
Выпуск моющей продукции, парфюмерной и косметической продукции в Москве увеличился более чем на четверть с января по ноябрь 2025 года по сравнению с аналогичным РИА Новости, 03.02.2026
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Гарбузов: производители Москвы нарастили выпуск косметики и парфюмерии

Гарбузов: выпуск косметики и парфюмерии вырос в Москве за 11 месяцев 2025 года

© Фото предоставлено пресс-службой ДИПППроизводители Москвы нарастили выпуск косметики и парфюмерии
Производители Москвы нарастили выпуск косметики и парфюмерии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Производители Москвы нарастили выпуск косметики и парфюмерии
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Выпуск моющей продукции, парфюмерной и косметической продукции в Москве увеличился более чем на четверть с января по ноябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Сегодня в городе работает более 40 предприятий косметической отрасли, на которых трудятся свыше 4 тысяч человек. За 11 месяцев 2025 года производство мыла, чистящих и полирующих средств, а также парфюмерии и косметики выросло более чем на четверть — на 25,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В частности, в два раза больше выпускали моющей продукции, превысив 69 тысяч тонн, на треть — товаров для ухода за кожей и макияжа, объемом более 123 тысяч тонн", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Гарбузов: более 1,2 млрд рублей инвестируют в производственный цех КМЗ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Гарбузов: более 1,2 млрд рублей инвестируют в производственный цех КМЗ
1 февраля, 13:03
Так, в Москве активно развиваются авторские бренды, например, Empire Zone. Они изготавливают нишевые духи, гидролаты, ароматы для дома, а также уход для волос и тела. В прошлом году компания нарастила объемы выпуска в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом.
Автор проекта Тата Кальницкая отметила, что когда бренд создавался, то девизом была фраза "Меняй состояние от обладания прекрасным", ведь многие структуры обонятельного мозга тесно связаны с лимбической системой, отвечающей за память и формирование эмоций, ощущений и воспоминаний. Особым спросом среди клиентов пользовались духи Love и "Букет невесты".
Она добавила, что чаще покупали средство "два в одном" — шампунь и бальзам, в составе которого особенная формула для роста волос, основанная на большом количестве экстрактов имбиря, каштана и льна.
Выставка Иннопром. Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Ликсутов: товары Москвы покажут на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия"
Вчера, 10:10
Другой столичный производитель VDOHNI тоже создает нишевую продукцию. Основательница Полина Казакова – прошла обучение в Грасском институте парфюмерии в 2018 году, позже создала собственный бренд и активно сотрудничает с другими компаниями в роли независимого эксперта по отдушкам. В конце прошлого года компании удалось масштабироваться, и выйти на онлайн-площадку еще одного российского косметического ретейлера, а также создать и выпустить на рынок седьмой аромат в линейке. Ароматы также представлены за рубежом — в Республике Беларусь и Казахстане.
В прошлом году рост и технологическое развитие также продемонстрировала столичная компания Thai Traditions — производитель профессиональной косметики для массажа и СПА. Предприятие запустило линейку B2B-косметики для тела с пребиотическим эффектом. Это потребовало расширения производственного цикла и внедрения дополнительных этапов контроля стабильности формул. А также позволило обеспечить серийный выпуск продукции. Кроме того, произошло увеличение поставок в регионы и страны СНГ.
Ранее заместитель столичного градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявлял, что московские компании нарастили производство в химической сфере за первые девять месяцев 2025 года, рост составил 24% по сравнению со схожим периодом в 2024 году.
Ювелирное украшение - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Гарбузов: в Москве работают около 30 предприятий ювелирной индустрии
31 января, 14:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
