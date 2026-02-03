Гарбузов: производители Москвы нарастили выпуск косметики и парфюмерии

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Выпуск моющей продукции, парфюмерной и косметической продукции в Москве увеличился более чем на четверть с января по ноябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Сегодня в городе работает более 40 предприятий косметической отрасли, на которых трудятся свыше 4 тысяч человек. За 11 месяцев 2025 года производство мыла, чистящих и полирующих средств, а также парфюмерии и косметики выросло более чем на четверть — на 25,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В частности, в два раза больше выпускали моющей продукции, превысив 69 тысяч тонн, на треть — товаров для ухода за кожей и макияжа, объемом более 123 тысяч тонн", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Так, в Москве активно развиваются авторские бренды, например, Empire Zone. Они изготавливают нишевые духи, гидролаты, ароматы для дома, а также уход для волос и тела. В прошлом году компания нарастила объемы выпуска в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом.

Автор проекта Тата Кальницкая отметила, что когда бренд создавался, то девизом была фраза "Меняй состояние от обладания прекрасным", ведь многие структуры обонятельного мозга тесно связаны с лимбической системой, отвечающей за память и формирование эмоций, ощущений и воспоминаний. Особым спросом среди клиентов пользовались духи Love и "Букет невесты".

Она добавила, что чаще покупали средство "два в одном" — шампунь и бальзам, в составе которого особенная формула для роста волос, основанная на большом количестве экстрактов имбиря, каштана и льна.

Другой столичный производитель VDOHNI тоже создает нишевую продукцию. Основательница Полина Казакова – прошла обучение в Грасском институте парфюмерии в 2018 году, позже создала собственный бренд и активно сотрудничает с другими компаниями в роли независимого эксперта по отдушкам. В конце прошлого года компании удалось масштабироваться, и выйти на онлайн-площадку еще одного российского косметического ретейлера, а также создать и выпустить на рынок седьмой аромат в линейке. Ароматы также представлены за рубежом — в Республике Беларусь и Казахстане.

В прошлом году рост и технологическое развитие также продемонстрировала столичная компания Thai Traditions — производитель профессиональной косметики для массажа и СПА. Предприятие запустило линейку B2B-косметики для тела с пребиотическим эффектом. Это потребовало расширения производственного цикла и внедрения дополнительных этапов контроля стабильности формул. А также позволило обеспечить серийный выпуск продукции. Кроме того, произошло увеличение поставок в регионы и страны СНГ.