Трое мужчин под видом правоохранителей напали на жителя Москвы - РИА Новости, 03.02.2026
11:31 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/moskva-2071887517.html
Трое мужчин под видом правоохранителей напали на жителя Москвы
Трое мужчин под видом правоохранителей напали на жителя Москвы
Трое мужчин под видом правоохранителей напали на жителя Москвы
Трое мужчин под видом правоохранителей, угрожая насилием и оружием, похитили у москвича более 900 тысяч рублей на юге Москвы, они задержаны, возбуждено... РИА Новости, 03.02.2026
происшествия, россия, москва, владимир васенин
Происшествия, Россия, Москва, Владимир Васенин
Трое мужчин под видом правоохранителей напали на жителя Москвы

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Трое мужчин под видом правоохранителей, угрожая насилием и оружием, похитили у москвича более 900 тысяч рублей на юге Москвы, они задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.
"Предварительно установлено, что трое фигурантов, встретив 27-летнего жителя столицы в подъезде жилого дома на Профсоюзной улице, представились сотрудниками правоохранительных органов и под предлогом проведения обыска зашли в его квартиру", - сказал он.
Житель Екатеринбурга с пистолетом в цветочном магазине. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Екатеринбурге мужчина уложил флориста лицом в пол, чтобы украсть букеты
2 февраля, 11:33
Васенин добавил, что злоумышленники, угрожая насилием и предметом, внешне схожим с пистолетом, заставили москвича отдать им наличные и банковскую карту, а также перевести деньги на указанный криптокошелек. Ущерб составил более 930 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемых - ими оказались 27-летний житель столицы и приезжие молодые люди 26 лет. У одного из подозреваемых изъято удостоверение сотрудника правоохранительных органов с признаками подделки.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ "Разбой". Подозреваемым предъявлено обвинение, они заключены под стражу.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Москве экс-работник автосалона украл более 25 иномарок со стоянки фирмы
22 января, 11:13
 
