Трое мужчин под видом правоохранителей напали на жителя Москвы
Трое мужчин под видом правоохранителей напали на жителя Москвы
Трое мужчин под видом правоохранителей, угрожая насилием и оружием, похитили у москвича более 900 тысяч рублей на юге Москвы, они задержаны, возбуждено... РИА Новости, 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Трое мужчин под видом правоохранителей, угрожая насилием и оружием, похитили у москвича более 900 тысяч рублей на юге Москвы, они задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.
"Предварительно установлено, что трое фигурантов, встретив 27-летнего жителя столицы в подъезде жилого дома на Профсоюзной улице, представились сотрудниками правоохранительных органов и под предлогом проведения обыска зашли в его квартиру", - сказал он.
Васенин
добавил, что злоумышленники, угрожая насилием и предметом, внешне схожим с пистолетом, заставили москвича отдать им наличные и банковскую карту, а также перевести деньги на указанный криптокошелек. Ущерб составил более 930 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемых - ими оказались 27-летний житель столицы и приезжие молодые люди 26 лет. У одного из подозреваемых изъято удостоверение сотрудника правоохранительных органов с признаками подделки.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ
"Разбой". Подозреваемым предъявлено обвинение, они заключены под стражу.