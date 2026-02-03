В Москве в январе проверили более 105 тысяч газовых плит

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили за первый месяц этого года более 105 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"За январь проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности свыше 105 тысяч газовых плит. График проверок на 2026 год составлен и опубликован, информация о датах и времени их проведения размещается на стендах, установленных в подъездах и во дворах", - рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле. Ежегодно специалисты АО "Мосгаз" проводят плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда.

"При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена", - отметил Бирюков.

Он уточнил, что газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.