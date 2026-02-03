Рейтинг@Mail.ru
В Москве в январе проверили более 105 тысяч газовых плит
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:05 03.02.2026
В Москве в январе проверили более 105 тысяч газовых плит
Специалисты комплекса городского хозяйства проверили за первый месяц этого года более 105 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил...
петр бирюков, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Мосгаз
В Москве в январе проверили более 105 тысяч газовых плит

Бирюков: более 105 тысяч газовых плит проверили в Москве за январь

© Fotolia / Chepko DanilГазовая плита
Газовая плита - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Fotolia / Chepko Danil
Газовая плита. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили за первый месяц этого года более 105 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"За январь проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности свыше 105 тысяч газовых плит. График проверок на 2026 год составлен и опубликован, информация о датах и времени их проведения размещается на стендах, установленных в подъездах и во дворах", - рассказал Бирюков.
Специалисты восстановили декоративные детали у дома в неоклассическом стиле в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Более 40 домов в неоклассическом стиле обновили в Москве за десять лет
31 января, 14:34
Заммэра подчеркнул, что вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле. Ежегодно специалисты АО "Мосгаз" проводят плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда.
"При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена", - отметил Бирюков.
Он уточнил, что газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.
Заммэра также напомнил, что ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения.
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Комфортная температура. Кто и как следит за теплоснабжением в домах
2 февраля, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосгаз
 
 
