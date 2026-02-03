МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ночь на пятницу в Москве может стать самой холодной с начала зимы, аномальные морозы не покинут столичный регион до конца недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что дальнейшие прогнозы говорят о том, что после небольшого снежного потепления в выходные, следующие 10 дней вновь будут холоднее нормы, но уже не на 11-13 градусов, а на 6-7 градусов – по ночам температура в столице будет опускаться до минус 12 - минус 17 градусов, днем ожидается минус 7 - минус 12 градусов.