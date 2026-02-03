Рейтинг@Mail.ru
Ночь на пятницу в Москве может стать самой холодной с начала зимы - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/moskva-2071880450.html
Ночь на пятницу в Москве может стать самой холодной с начала зимы
Ночь на пятницу в Москве может стать самой холодной с начала зимы - РИА Новости, 03.02.2026
Ночь на пятницу в Москве может стать самой холодной с начала зимы
Ночь на пятницу в Москве может стать самой холодной с начала зимы, аномальные морозы не покинут столичный регион до конца недели, сообщил ведущий специалист... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T10:57:00+03:00
2026-02-03T10:57:00+03:00
общество
москва
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071456790_0:134:2994:1818_1920x0_80_0_0_14f20228f801ec4fae9f70458b60884a.jpg
https://ria.ru/20260203/noch-2071857276.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071456790_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_9cadfbc91bdba966cf9663ee5dc7c942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Ночь на пятницу в Москве может стать самой холодной с начала зимы

Синоптик Леус: ночь на пятницу в Москве может стать самой холодной с начала зимы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие в парке Зарядье в Москв
Прохожие в парке Зарядье в Москв - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Прохожие в парке Зарядье в Москв. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ночь на пятницу в Москве может стать самой холодной с начала зимы, аномальные морозы не покинут столичный регион до конца недели, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Несмотря на то, что по климату в Москве период самых холодных дней в году закончился вчера, аномальные морозы не покинут регион до конца нынешней рабочей недели, а ночь на пятницу может перехватить лидерство в списке самых холодных с начала нынешней зимы", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что дальнейшие прогнозы говорят о том, что после небольшого снежного потепления в выходные, следующие 10 дней вновь будут холоднее нормы, но уже не на 11-13 градусов, а на 6-7 градусов – по ночам температура в столице будет опускаться до минус 12 - минус 17 градусов, днем ожидается минус 7 - минус 12 градусов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Вчера, 09:21
 
ОбществоМоскваМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала