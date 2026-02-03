https://ria.ru/20260203/moskva-2071866944.html
Более 5,5 тысячи лифтов заменят в Москве в 2026 году
Более 5,5 тысячи лифтов заменят в Москве в 2026 году
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменят более 5,5 тысячи лифтов в 2026 году в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы, за время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 52,3 тысяч лифтов. В этом году оборудуем в общей сложности свыше 5,5 тысяч лифтов, больше всего планируется заменить в Юго-Западном, 816, Южном, 764, и Восточном, 672, административных округах", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.
"С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств", - напомнил Бирюков.
Он подчеркнул, что используется отечественное оборудование, которое полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.