Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 03.02.2026
07:49 03.02.2026
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, температура до минус 15 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T07:49:00+03:00
2026-02-03T07:49:00+03:00
2026
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковет
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковет
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Тишковет: в Москве во вторник ожидается облачная погода, без осадков

Прохожие в парке Зарядье в Москв
Прохожие в парке Зарядье в Москв - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Прохожие в парке Зарядье в Москв. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, температура до минус 15 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столице нашей родины сейчас минус 20,0 градусов, в Подмосковье, Черусти, до минус 26,0. Небо на 50% прикрыто высококучевыми облаками с нижней границей 2500 метров и выше. Без осадков. Ветер штиль. Влажность 84%. Атмосферное давление 746,5 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в течение дня вторника в тылу высотного циклона ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 2-7 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит минус 12 - минус 15 градусов , что на 7 значений ниже климатической нормы.
"Показания барометров будут расти и составят 751 миллиметр ртутного столба. Аномально морозная, ночами минус 18 - минус 23, днем минус 9 - минус 14 градусов и бесснежная погода продержится до пятницы включительно, а с наступлением выходных пойдет снег, и потеплеет до положенной климатической нормы", - уточнил Тишковец.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
