Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, температура до минус 15 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 03.02.2026
Москвичам рассказали о погоде во вторник
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, температура до минус 15 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столице нашей родины сейчас минус 20,0 градусов, в Подмосковье
, Черусти, до минус 26,0. Небо на 50% прикрыто высококучевыми облаками с нижней границей 2500 метров и выше. Без осадков. Ветер штиль. Влажность 84%. Атмосферное давление 746,5 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что в течение дня вторника в тылу высотного циклона ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 2-7 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит минус 12 - минус 15 градусов , что на 7 значений ниже климатической нормы.
"Показания барометров будут расти и составят 751 миллиметр ртутного столба. Аномально морозная, ночами минус 18 - минус 23, днем минус 9 - минус 14 градусов и бесснежная погода продержится до пятницы включительно, а с наступлением выходных пойдет снег, и потеплеет до положенной климатической нормы", - уточнил Тишковец.