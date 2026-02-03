Москвичам рассказали о погоде во вторник

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, температура до минус 15 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столице нашей родины сейчас минус 20,0 градусов, в Подмосковье , Черусти, до минус 26,0. Небо на 50% прикрыто высококучевыми облаками с нижней границей 2500 метров и выше. Без осадков. Ветер штиль. Влажность 84%. Атмосферное давление 746,5 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что в течение дня вторника в тылу высотного циклона ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 2-7 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит минус 12 - минус 15 градусов , что на 7 значений ниже климатической нормы.