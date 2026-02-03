Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд рассказал, когда в Москве закончатся морозы - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/moskva-2071840951.html
Вильфанд рассказал, когда в Москве закончатся морозы
Вильфанд рассказал, когда в Москве закончатся морозы - РИА Новости, 03.02.2026
Вильфанд рассказал, когда в Москве закончатся морозы
Температура воздуха на 10-13 градусов ниже нормы ожидается в Москве в рабочие дни, заявил РИА Новости заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T06:02:00+03:00
2026-02-03T06:02:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
роман вильфанд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071455678_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_7cc18f3d0ae84c1ddc43b5c1023468f6.jpg
https://ria.ru/20260203/moskva-2071821758.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071455678_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_f5a821f8b4939a852386e9e36982d6c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), роман вильфанд
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Роман Вильфанд
Вильфанд рассказал, когда в Москве закончатся морозы

Вильфанд: морозы на 13 градусов ниже нормы ожидаются в Москве до пятницы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрогулочный теплоход на Москве-реке
Прогулочный теплоход на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Температура воздуха на 10-13 градусов ниже нормы ожидается в Москве в рабочие дни, заявил РИА Новости заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд
"Морозы не просто сильные, а очень сильные, отклонение от нормы двузначное. В течение ближайших дней температура на 10-13 градусов ниже нормы, на двузначную величину ниже нормы", - заявил он,
В качестве примера он привёл температуру в минувшее воскресенье.
"Средняя суточная климатическая температура за последние 30 лет составляет -6,5 градуса, а вчера она была -21, на 14,5 градусов температура ниже нормы", - обозначил синоптик.
Он добавил, что до конца рабочей недели температуры в ночные часы составят -20, -25, а в отдельных районах Московской области могут достигнуть -28, -30 градусов.
Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Вильфанд опроверг сообщения о снегопаде до конца февраля в Москве
Вчера, 00:35
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Роман Вильфанд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала