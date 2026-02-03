Вильфанд рассказал, когда в Москве закончатся морозы

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Температура воздуха на 10-13 градусов ниже нормы ожидается в Москве в рабочие дни, заявил РИА Новости заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд

"Морозы не просто сильные, а очень сильные, отклонение от нормы двузначное. В течение ближайших дней температура на 10-13 градусов ниже нормы, на двузначную величину ниже нормы", - заявил он,

В качестве примера он привёл температуру в минувшее воскресенье.

"Средняя суточная климатическая температура за последние 30 лет составляет -6,5 градуса, а вчера она была -21, на 14,5 градусов температура ниже нормы", - обозначил синоптик.