Вильфанд рассказал, когда в Москве закончатся морозы
Вильфанд рассказал, когда в Москве закончатся морозы
Температура воздуха на 10-13 градусов ниже нормы ожидается в Москве в рабочие дни, заявил РИА Новости заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд
общество
москва
московская область (подмосковье)
роман вильфанд
москва
московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Роман Вильфанд
Вильфанд рассказал, когда в Москве закончатся морозы
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Температура воздуха на 10-13 градусов ниже нормы ожидается в Москве в рабочие дни, заявил РИА Новости заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд
"Морозы не просто сильные, а очень сильные, отклонение от нормы двузначное. В течение ближайших дней температура на 10-13 градусов ниже нормы, на двузначную величину ниже нормы", - заявил он,
В качестве примера он привёл температуру в минувшее воскресенье.
"Средняя суточная климатическая температура за последние 30 лет составляет -6,5 градуса, а вчера она была -21, на 14,5 градусов температура ниже нормы", - обозначил синоптик.
Он добавил, что до конца рабочей недели температуры в ночные часы составят -20, -25, а в отдельных районах Московской области могут достигнуть -28, -30 градусов.