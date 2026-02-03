Вильфанд опроверг сообщения о снегопаде до конца февраля в Москве

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости опроверг сообщения по том, что снег в Москве будет идти весь февраль, заявив, что в ближайшую неделю снегопадов в столице не ожидается.