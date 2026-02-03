Вильфанд опроверг сообщения о снегопаде до конца февраля в Москве

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости опроверг сообщения по том, что снег в Москве будет идти весь февраль, заявив, что в ближайшую неделю снегопадов в столице не ожидается.
Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что снегопад в Москве не прекратится до конца месяца, а морозы до минус 25 градусов будут стоять до марта.
"В ближайшую неделю никаких снегопадов не ожидается, не прогнозируется. В течение этой недели Москва будет находиться на восточной периферии хорошо выраженного антициклона. Вот сам антициклон расположен в Скандинавии. А вот по восточной периферии будет перемещаться очень холодный воздух из северных регионов, он генетически холодный, он сформирован при полярных регионах Северного ледовитого океана, к западу от Шпицбергена, к востоку от Карского моря. Будет поступать по-настоящему холодный воздух, первое. Второе, давление повышенное, значит, нисходящее движение по вертикали размывает облака, поэтому неоткуда снегу будет взяться, снегопадов не будет", - сказал Вильфанд.