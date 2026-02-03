Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд опроверг сообщения о снегопаде до конца февраля в Москве - РИА Новости, 03.02.2026
00:35 03.02.2026
Вильфанд опроверг сообщения о снегопаде до конца февраля в Москве
Вильфанд опроверг сообщения о снегопаде до конца февраля в Москве
Заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости опроверг сообщения по том, что снег в Москве будет идти весь февраль, заявив,... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T00:35:00+03:00
2026-02-03T00:35:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071157352_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_bd7d13a9394fef778d206e60108fc744.jpg
москва, северный ледовитый океан, шпицберген, роман вильфанд
Москва, Северный Ледовитый океан, Шпицберген, Роман Вильфанд
Вильфанд опроверг сообщения о снегопаде до конца февраля в Москве

Вильфанд: в Москве не ожидается снегопад до конца февраля

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве
Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Иностранные туристы во время снегопада на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости опроверг сообщения по том, что снег в Москве будет идти весь февраль, заявив, что в ближайшую неделю снегопадов в столице не ожидается.
Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что снегопад в Москве не прекратится до конца месяца, а морозы до минус 25 градусов будут стоять до марта.
"В ближайшую неделю никаких снегопадов не ожидается, не прогнозируется. В течение этой недели Москва будет находиться на восточной периферии хорошо выраженного антициклона. Вот сам антициклон расположен в Скандинавии. А вот по восточной периферии будет перемещаться очень холодный воздух из северных регионов, он генетически холодный, он сформирован при полярных регионах Северного ледовитого океана, к западу от Шпицбергена, к востоку от Карского моря. Будет поступать по-настоящему холодный воздух, первое. Второе, давление повышенное, значит, нисходящее движение по вертикали размывает облака, поэтому неоткуда снегу будет взяться, снегопадов не будет", - сказал Вильфанд.
Снегопад в Москве: как столичные коммунальщики справляются с непогодой  - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Снегопад в Москве: как столичные коммунальщики справляются с непогодой
29 января, 22:09
 
МоскваСеверный Ледовитый океанШпицбергенРоман Вильфанд
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
