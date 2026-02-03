© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: первый ЖК по проекту КРТ начали строить в районе Западное Дегунино

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Стартовало строительство первого многоквартирного дома в рамках проекта комплексного развития территории в бывшей промзоне "Дегунино-Лихоборы" в районе Западное Дегунино на севере Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Инвестором проекта КРТ выступает специализированный застройщик ООО "Прометейсити". Как уточнил замглавы города, реорганизация участка промзоны "Дегунино-Лихоборы" началась еще в апреле 2023 года, сейчас же инвестор приступил к возведению первого жилого дома. Работы ведутся на участке примерно 1,4 гектара, на данный момент находятся на этапе котлована.

"Здание переменной этажности площадью 55,3 тысячи квадратных метров возведут в Ильменском проезде на участке в 1,37 гектара. Всего проектом предусмотрено строительство 239,2 тысячи квадратных метров жилых домов, из которых 25,2 тысячи – для программы реновации. В квартале также появится 123,7 тысячи квадратных метров общественно-деловой инфраструктуры, включая объекты образования. В результате там создадут две тысячи рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в строящемся жилом комплексе запроектировано 585 квартир площадью 27,7 тысячи "квадратов", для жильцов проектом также предусмотрена подземная парковка на 242 машино-места и четыре парковочных места для мотосредств. Будут оборудованы, кроме того, кладовые и помещения общественного назначения. Усилиями инвестора на участке застройки появится и необходимая социальная инфраструктура: образовательный комплекс, детская школа искусств, здание для учреждения здравоохранения, спортивный центр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил еще два проекта комплексного развития территории в Басманном и Савеловском районах города, которые предусматривают возведение жилой застройки и общественно-деловых объектов, создание сопутствующей инфраструктуры на общей площади 13,02 гектара.