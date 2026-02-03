Бизнес заключил 91,5 тыс контрактов при помощи бота на Портале поставщиков

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В прошлом году бизнес заключил 91,5 тысячи контрактов по итогам котировочных сессий с помощью торгового бота, встроенном на Портале поставщиков Москвы, сообщила заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

Заммэра напомнила, что бизнес может принимать участие с помощью торгового бота сразу в нескольких котировочных сессиях. Благодаря этому предприниматели экономят время и предлагают свои товары большему числу покупателей.

"В свою очередь, заказчики за счет роста конкуренции среди поставщиков получают наиболее выгодные предложения. В 2025 году по итогам мини-аукционов с применением торгового бота на портале заключили 91,5 тысячи контрактов. Активнее всего в таких сессиях участвовали поставщики из Москвы, Московской и Калужской областей, Пермского края, Санкт-Петербурга", - сказала Багреева, слова которой привели в пресс-службе столичного департамента.

Заммэра продолжила, что указанные предприниматели заключили свыше 72 тысяч сделок, данный показатель составляет практически 80% от числа заключенных контрактов. Она также уточнила, что с помощью снижения начальных цен в закупках заказчики сэкономили 6 миллиардов рублей, это на 15% больше, чем годом ранее.

На столичном Портале поставщиков торговый бот запустили четыре года назад. Его разработали, чтобы упростить процесс проведения закупок, а также минимизировать риски не только бизнеса, но и заказчиков.

Как сообщил глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, при подключении бота автоматических ставок поставщик указывает сумму, до которой готов снизить цену продукции во время котировочной сессии.

По его словам, во время мини-аукциона другие участники закупки вносят свои предложения, а бот снижает цену до минимума, который был указан.

Котировочные сессии – это форма закупок, мини-аукционы, которые длятся по три, шесть или 24 часа. Во время сессии поставщики конкурируют друг с другом, а начальная цена снижается. С помощью таких оперативных сделок предприниматели могут быстро заключать договоры и получать прибыль, а заказчики – покупать нужные товары по хорошей стоимости.

Портал поставщиков заработал 13 лет назад. Он был создан для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых предпринимателями, состоит из свыше 3,3 миллиона наименований. Каждый день на портале заключают больше 1,5 тысячи контрактов. Сейчас на платформе работают более 390 тысяч бизнесменов. Их продукцию покупают свыше 60 тысяч государственных и муниципальных заказчиков из 43 регионов страны.