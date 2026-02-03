Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали о новом тренде в мошеннических схемах - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 03.02.2026 (обновлено: 23:07 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/moshenniki-2072048827.html
В МВД рассказали о новом тренде в мошеннических схемах
В МВД рассказали о новом тренде в мошеннических схемах - РИА Новости, 03.02.2026
В МВД рассказали о новом тренде в мошеннических схемах
Мошенники начали использовать многоходовые схемы, вовлекая в них несколько человек, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T21:47:00+03:00
2026-02-03T23:07:00+03:00
мошенники
мвд
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/23/1557342310_0:272:3076:2002_1920x0_80_0_0_c30ae54acdd4dcf3b4b337c4c75b2234.jpg
https://ria.ru/20250922/moshenniki-2043424340.html
https://ria.ru/20260203/moshenniki-2071829061.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/23/1557342310_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_1523f520f6c59c8f2f926f074c573200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мошенники, мвд, россия, происшествия
мошенники, МВД, Россия, Происшествия
В МВД рассказали о новом тренде в мошеннических схемах

МВД: мошенники начали вовлекать в новые многоходовые схемы по несколько человек

© Depositphotos.com / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Depositphotos.com / terovesalainen
Звонок с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мошенники начали использовать многоходовые схемы, вовлекая в них несколько человек, рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.
«
"Существуют какие истории, например, 15-летнюю девушку дома подводят к истории отдать денежные средства под манипуляцией мошенников. Дальше ее заставляют выйти из дома. К ней в квартиру заходит второй человек, который тоже под воздействием мошенников совершает какие-то действия: вскрывает сейф, крадет оружие, совершает преступление", - рассказал Васенин на семинаре "Как не стать жертвой мошенника? Разбираем истории обманутых людей" в рамках информационного проекта "Перезвони Сам".
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В МВД рассказали, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете
22 сентября 2025, 02:56
Он отметил, что фактически девушке сообщают, что придет друг, помощник или сотрудник полиции, который будет в "гражданке". Но человек, который приезжает, тоже становится жертвой мошенников. Он совершает преступление и потом получает реальные сроки уголовного наказания.
"Это уже многоходовые схемы. К сожалению, это сейчас такой нехороший тренд текущего года, когда в схему вовлекаются несколько человек", - подчеркнул Васенин.
Он добавил, что сейчас мошенники не просто воздействуют только на одного человека, а используют еще одну жертву для совершения других преступлений у пострадавшего дома.
"Если вы будете различать сотрудника полиции в "гражданке" по какой-то отличительной черте, то тогда они в Москве не смогут работать в гражданке. Их все будут видеть. Поэтому визуально отличить полицейского, который пришел в гражданской форме одежды (к вам - ред.) домой, конечно же, никак нельзя", - рассказал Васенин.
Он отметил, что у сотрудника с собой всегда есть служебное удостоверение, которое подтверждает, что он полицейский. "Многие говорят: "Я вам не верю, вы не полицейский". Звонят в дежурную часть, дежурный офицер вот этого района говорит: "Да, действительно, наши ребята работают, можете спокойно пообщаться". Это один из способов подтвердить, что к вам пришел сотрудник", - подчеркнул Васенин.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Мошенники придумали новую схему обмана россиян с онлайн-занятиями
Вчера, 02:22
 
мошенникиМВДРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала