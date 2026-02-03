https://ria.ru/20260203/moroz-2071825982.html
Синоптик назвал регионы России, в которые придут аномальные морозы
Синоптик назвал регионы России, в которые придут аномальные морозы - РИА Новости, 03.02.2026
Синоптик назвал регионы России, в которые придут аномальные морозы
2026-02-03
общество
красноярский край
иркутская область
россия
красноярский край
иркутская область
россия
Синоптик назвал регионы России, в которые придут аномальные морозы
РИА Новости: аномальные морозы придут в Якутию и Иркутскую область
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Аномально холодная погода ожидается на юге Красноярского края, в Якутии и Иркутской области, на этой неделе отрицательная аномалия затронет и Европейскую территорию страны, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Что касается отрицательной аномалии, то сейчас волна холода катится на юг Красноярского края
, Якутской и Иркутской областей
. Там будет отрицательная аномалия температуры составлять 12 градусов. Конечно, самая сильная аномалия, затрагивающая наибольшее количество жителей нашей страны, будет в Европейской части нашей страны", - рассказал Шувалов.
Синоптик отметил, что до четверга включительно на юге средней полосы отрицательная аномалия составит минус 12 - минус 14 градусов.
"Ночные температуры местами в Черноземье опустятся до минус 30 градусов. Холода придут и в степи Кубани, и на Северный Кавказ", - добавил он.