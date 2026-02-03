Рейтинг@Mail.ru
Сейсмологи продолжают мониторинг в районе землетрясения в Азовском море - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/monitoring-2072001896.html
Сейсмологи продолжают мониторинг в районе землетрясения в Азовском море
Сейсмологи продолжают мониторинг в районе землетрясения в Азовском море - РИА Новости, 03.02.2026
Сейсмологи продолжают мониторинг в районе землетрясения в Азовском море
Мониторинг в районе землетрясения в Азовском море продолжается, во вторник сейсмическая обстановка спокойная, сообщила РИА Новости заместитель директора... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T17:17:00+03:00
2026-02-03T17:17:00+03:00
азовское море
керчь
крымский федеральный университет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
https://ria.ru/20260203/zemletryasenie-2071846727.html
азовское море
керчь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азовское море, керчь, крымский федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Азовское море, Керчь, Крымский федеральный университет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сейсмологи продолжают мониторинг в районе землетрясения в Азовском море

Сейсмолог Бондарь назвала сейсмическую обстановку в Азовском море спокойной

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Мониторинг в районе землетрясения в Азовском море продолжается, во вторник сейсмическая обстановка спокойная, сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета Марина Бондарь.
Землетрясение с магнитудой до 4.8, произошло днем в понедельник в Азовском море примерно в 80 километрах от Керчи. На побережье ощущались толчки 4-5 баллов. По данным МЧС, разрушений и пострадавших не зафиксировано. Позже вечером произошел слабый афтершок магнитудой 2,2.
«
"Продолжаем мониторить естественный сейсмический процесс в этой районе", - сказала Бондарь.
Во вторник, по ее словам, обстановка спокойная, новых землетрясений не зафиксировано.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
У северных Курил произошло землетрясение
Вчера, 07:30
 
Азовское мореКерчьКрымский федеральный университетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала