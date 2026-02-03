https://ria.ru/20260203/monitoring-2072001896.html
Сейсмологи продолжают мониторинг в районе землетрясения в Азовском море
Мониторинг в районе землетрясения в Азовском море продолжается, во вторник сейсмическая обстановка спокойная, сообщила РИА Новости заместитель директора... РИА Новости, 03.02.2026
Сейсмологи продолжают мониторинг в районе землетрясения в Азовском море
