14:45 03.02.2026
Парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии
Парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии
в мире, норвегия, осло
В мире, Норвегия, Осло
Парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии

Парламент Норвегии проголосовал за монархию на фоне скандала с кронпринцессой

© iStock.com / EkelyОсло, Норвегия
Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© iStock.com / Ekely
Осло, Норвегия. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии на фоне скандала вокруг кронпринцессы Метте-Марит, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.
"Норвежский парламент проголосовал во вторник за сохранение монархии в качестве формы правления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сохранение нынешней формы правления отданы 141 голос, за учреждение республики - 26.
Ранее норвежская газета VG сообщила, что Метте-Марит более тысячи раз упоминается в новых документах по делу Эпштейна, опубликованных американским министерством юстиции. Норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на полученные электронные письма, в свою очередь, сообщила, что Эпштейн дважды приглашал кронпринцессу Норвегии Метте-Марит на свой частный остров, однако неясно, посещала ли она его.
Ранее газета Dagbladet сообщала, что окружной суд Осло приговорил старшего сына кронпринцессы Норвегии Мариуса Борга Хёйби к предварительному заключению под стражей сроком на четыре недели, до 2 марта, на фоне задержания по новым обвинениям и суда по его делу, ожидаемого 3 февраля.
В августе 2024 года Хёйби, обвиненный в нанесении телесных повреждений и порче имущества, признал свою вину и заявил, что сделал это в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В октябре ему были предъявлены обвинения в жестоком обращении с двумя бывшими девушками, а также в написании сообщения с угрозой в адрес неназванного мужчины. В ноябре Хёйби был задержан по подозрению в изнасиловании.
