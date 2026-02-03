https://ria.ru/20260203/monarkhiya-2071949304.html
Парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии
Парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии на фоне скандала вокруг кронпринцессы Метте-Марит, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии на фоне скандала вокруг кронпринцессы Метте-Марит, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.
"Норвежский парламент проголосовал во вторник за сохранение монархии в качестве формы правления", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что за сохранение нынешней формы правления отданы 141 голос, за учреждение республики - 26.
Ранее норвежская газета VG сообщила, что Метте-Марит более тысячи раз упоминается в новых документах по делу Эпштейна, опубликованных американским министерством юстиции. Норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на полученные электронные письма, в свою очередь, сообщила, что Эпштейн дважды приглашал кронпринцессу Норвегии
Метте-Марит на свой частный остров, однако неясно, посещала ли она его.
Ранее газета Dagbladet сообщала, что окружной суд Осло
приговорил старшего сына кронпринцессы Норвегии Мариуса Борга Хёйби к предварительному заключению под стражей сроком на четыре недели, до 2 марта, на фоне задержания по новым обвинениям и суда по его делу, ожидаемого 3 февраля.
В августе 2024 года Хёйби, обвиненный в нанесении телесных повреждений и порче имущества, признал свою вину и заявил, что сделал это в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В октябре ему были предъявлены обвинения в жестоком обращении с двумя бывшими девушками, а также в написании сообщения с угрозой в адрес неназванного мужчины. В ноябре Хёйби был задержан по подозрению в изнасиловании.