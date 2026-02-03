Власти Молдавии намерены сократить количество районов в республике

КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Власти Молдавии в рамках административно-территориальной реформы намерены сократить количество районов в республике и пересмотреть полномочия районных советов, заявил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу.

По его словам, власти хотят, чтобы районные центры могли оказывать логистическую и методическую поддержку центральной администрации в процессе развития страны. Бузу подчеркнул, что в рамках реформы правительство серьезно проанализирует, какими полномочиями должны обладать районные советы, чтобы быть максимально эффективными.