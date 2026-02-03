Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии намерены сократить количество районов в республике - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/moldaviya-2072029961.html
Власти Молдавии намерены сократить количество районов в республике
Власти Молдавии намерены сократить количество районов в республике - РИА Новости, 03.02.2026
Власти Молдавии намерены сократить количество районов в республике
Власти Молдавии в рамках административно-территориальной реформы намерены сократить количество районов в республике и пересмотреть полномочия районных советов,... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T19:36:00+03:00
2026-02-03T19:36:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
игорь гросу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
https://ria.ru/20260203/moldaviya-2072023018.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, игорь гросу
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Игорь Гросу
Власти Молдавии намерены сократить количество районов в республике

Генсек правительства Бузу: Молдавия намерена сократить количество районов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Власти Молдавии в рамках административно-территориальной реформы намерены сократить количество районов в республике и пересмотреть полномочия районных советов, заявил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу.
Бузу заявил 20 января, что кабмин запускает широкие консультации по реформе местного публичного управления.
"Наша цель — сократить количество районов и переосмыслить мандат районных советов. После 2027 года я вижу районы как структуры с большим количеством специалистов по государственным закупкам, специалистов по вопросам городского планирования, территориального планирования, а также специалистов по привлечению проектов", - заявил Бузу в интервью агентству IPN.
По его словам, власти хотят, чтобы районные центры могли оказывать логистическую и методическую поддержку центральной администрации в процессе развития страны. Бузу подчеркнул, что в рамках реформы правительство серьезно проанализирует, какими полномочиями должны обладать районные советы, чтобы быть максимально эффективными.
Ранее лидер молдавской партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что административно-территориальная реформа может быть реализована уже в этом году - до проведения местных выборов 2027 года. На сегодняшний день Молдавии разделена на 35 территориальных единиц: 32 района, два муниципалитета (Кишинев и Бельцы), а также автономное территориальное образование Гагаузия. Стратегия реформирования государственного управления предполагает деление страны на 5 регионов или на 10 округов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Запад перестал давать Молдавии геополитическую скидку, считает эксперт
Вчера, 18:51
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияИгорь Гросу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала