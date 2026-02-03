https://ria.ru/20260203/moldaviya-2072029961.html
Власти Молдавии намерены сократить количество районов в республике
2026-02-03T19:36:00+03:00
молдавия
кишинев
гагаузия
Генсек правительства Бузу: Молдавия намерена сократить количество районов
КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Власти Молдавии в рамках административно-территориальной реформы намерены сократить количество районов в республике и пересмотреть полномочия районных советов, заявил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу.
Бузу заявил 20 января, что кабмин запускает широкие консультации по реформе местного публичного управления.
"Наша цель — сократить количество районов и переосмыслить мандат районных советов. После 2027 года я вижу районы как структуры с большим количеством специалистов по государственным закупкам, специалистов по вопросам городского планирования, территориального планирования, а также специалистов по привлечению проектов", - заявил Бузу в интервью агентству IPN
По его словам, власти хотят, чтобы районные центры могли оказывать логистическую и методическую поддержку центральной администрации в процессе развития страны. Бузу подчеркнул, что в рамках реформы правительство серьезно проанализирует, какими полномочиями должны обладать районные советы, чтобы быть максимально эффективными.
Ранее лидер молдавской партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу
заявил, что административно-территориальная реформа может быть реализована уже в этом году - до проведения местных выборов 2027 года. На сегодняшний день Молдавии
разделена на 35 территориальных единиц: 32 района, два муниципалитета (Кишинев
и Бельцы), а также автономное территориальное образование Гагаузия
. Стратегия реформирования государственного управления предполагает деление страны на 5 регионов или на 10 округов.