Рейтинг@Mail.ru
Запад перестал давать Молдавии геополитическую скидку, считает эксперт - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/moldaviya-2072023018.html
Запад перестал давать Молдавии геополитическую скидку, считает эксперт
Запад перестал давать Молдавии геополитическую скидку, считает эксперт - РИА Новости, 03.02.2026
Запад перестал давать Молдавии геополитическую скидку, считает эксперт
Запад перестал быть лояльным к Молдавии и не намерен закрывать глаза на промахи местных властей, вместо этого от правящей партии "Действие и солидарность"... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T18:51:00+03:00
2026-02-03T18:51:00+03:00
в мире
молдавия
украина
россия
евросоюз
европейский суд по правам человека (еспч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20260123/moldaviya-2069640186.html
https://ria.ru/20260203/moldavija-2072016176.html
молдавия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, россия, евросоюз, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Молдавия, Украина, Россия, Евросоюз, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Запад перестал давать Молдавии геополитическую скидку, считает эксперт

Лисневский: Запад перестал давать Молдавии скидку и требует результатов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Запад перестал быть лояльным к Молдавии и не намерен закрывать глаза на промахи местных властей, вместо этого от правящей партии "Действие и солидарность" требуют конкретных результатов, заявил политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
"Последние годы большинство международных индексов были лояльны к Молдавии, Западу был нужен "успешный кейс" в регионе, и Молдавии давали кредит доверия: проблемы трактовались как временные, реформы — как "в процессе", слабые результаты — как издержки переходного периода. ПДС у власти уже несколько лет, и логика партнёров изменилась: "Покажите результат", - написал Лисневский в своем Telegram-канале.
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Это бомба". Молдавия начала шантажировать Евросоюз
23 января, 08:00
Он отметил, что в рейтинге верховенства закона WJP Rule of Law Index Молдавия утратила пять позиций, оказавшись на 108 месте, в рейтинге свободы прессы переместилась с 31 на 35 место, в рейтинге инноваций Global Innovation Index (WIPO) вместо 68 места республика теперь занимает 74 позицию. При этом количество жалоб граждан в ЕСПЧ в 2025 году по сражению с 2024 годом выросло на 28,9%.
"Нынешнее падение по всем индексам — это сигнал, что "геополитическая скидка" закончилась. Молдавию ждет жесткий мониторинг расходования средств, направленных на реформы. Отговорки о внешнем влиянии больше не работают. Оправдания неэффективных трат сотен миллионов евро лишь усиливают давление и ускоряют ухудшение оценок", - подчеркнул эксперт.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Молдавии назвали визиты лидеров ЕС театральными постановками
Вчера, 18:15
 
В миреМолдавияУкраинаРоссияЕвросоюзЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала