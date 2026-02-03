Запад перестал давать Молдавии геополитическую скидку, считает эксперт

КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Запад перестал быть лояльным к Молдавии и не намерен закрывать глаза на промахи местных властей, вместо этого от правящей партии "Действие и солидарность" требуют конкретных результатов, заявил политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
"Последние годы большинство международных индексов были лояльны к Молдавии, Западу был нужен "успешный кейс" в регионе, и Молдавии давали кредит доверия: проблемы трактовались как временные, реформы — как "в процессе", слабые результаты — как издержки переходного периода. ПДС у власти уже несколько лет, и логика партнёров изменилась: "Покажите результат", - написал Лисневский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в рейтинге верховенства закона WJP Rule of Law Index Молдавия утратила пять позиций, оказавшись на 108 месте, в рейтинге свободы прессы переместилась с 31 на 35 место, в рейтинге инноваций Global Innovation Index (WIPO) вместо 68 места республика теперь занимает 74 позицию. При этом количество жалоб граждан в ЕСПЧ в 2025 году по сражению с 2024 годом выросло на 28,9%.
"Нынешнее падение по всем индексам — это сигнал, что "геополитическая скидка" закончилась. Молдавию ждет жесткий мониторинг расходования средств, направленных на реформы. Отговорки о внешнем влиянии больше не работают. Оправдания неэффективных трат сотен миллионов евро лишь усиливают давление и ускоряют ухудшение оценок", - подчеркнул эксперт.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.