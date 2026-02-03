Запад перестал давать Молдавии геополитическую скидку, считает эксперт

КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Запад перестал быть лояльным к Молдавии и не намерен закрывать глаза на промахи местных властей, вместо этого от правящей партии "Действие и солидарность" требуют конкретных результатов, заявил политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.

"Нынешнее падение по всем индексам — это сигнал, что "геополитическая скидка" закончилась. Молдавию ждет жесткий мониторинг расходования средств, направленных на реформы. Отговорки о внешнем влиянии больше не работают. Оправдания неэффективных трат сотен миллионов евро лишь усиливают давление и ускоряют ухудшение оценок", - подчеркнул эксперт.