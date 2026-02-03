В Молдавии назвали причину массового сбоя в электросети

КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил, что причиной массового сбоя в электросети республики 31 января, из-за чего 70% населения осталось без электроэнергии, стала непогода.

Чиновник заверил, что власти продолжают следить за ситуацией и что энергетическая система постепенно возвращается к нормальному режиму работы.