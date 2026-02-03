Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии назвали причину массового сбоя в электросети - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/moldavija-2072017874.html
В Молдавии назвали причину массового сбоя в электросети
В Молдавии назвали причину массового сбоя в электросети - РИА Новости, 03.02.2026
В Молдавии назвали причину массового сбоя в электросети
Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил, что причиной массового сбоя в электросети республики 31 января, из-за чего 70% населения осталось без... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T18:27:00+03:00
2026-02-03T18:27:00+03:00
в мире
молдавия
украина
румыния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046869228_0:38:3156:1813_1920x0_80_0_0_c2c6ee02ad3e3f22b4ad4cadd718db46.jpg
https://ria.ru/20260131/energetika-2071480925.html
https://ria.ru/20260131/moldavija-2071426632.html
молдавия
украина
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046869228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6364f85841b3b2fb090c8ef4ccc69ce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, румыния
В мире, Молдавия, Украина, Румыния
В Молдавии назвали причину массового сбоя в электросети

Жунгиету: причиной массового сбоя в электросети в Молдавии стала непогода

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил, что причиной массового сбоя в электросети республики 31 января, из-за чего 70% населения осталось без электроэнергии, стала непогода.
«
"Отключение электроэнергии 31 января затронуло 70% страны… Поводом послужила погода. Накануне были зафиксированы порывы ветра. Утром 31 января на одной из линий произошёл обрыв, произошло отключение линии Вулканешты-МГРЭС. Линия Исакча-Вулканешты была автоматически отключена", - заявил Жунгиету в эфире телеканала Jurnal TV, отметив, что эти две линии отвечают за электроснабжение большей части республики.
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Латают жвачкой и проволокой". В США высказались о блэкауте на Украине
31 января, 22:16
Министр подчеркнул, что энергетическая система Молдавии не работает изолированно, она интегрирована в энергетическую систему Украины и Румынии. Это означает, что любые колебания в украинской или румынской системе также влияют на нашу систему. Жунгиету добавил, что в субботу без электроэнергии остались и соседние с республикой районы Украины.
Чиновник заверил, что власти продолжают следить за ситуацией и что энергетическая система постепенно возвращается к нормальному режиму работы.
Власти Молдавии ранее сообщали, что массовые отключения электроэнергии 31 января были связаны с серьезными сбоями в украинской энергосистеме и падением напряжения на линии 400 кВ "Исакча – Вулканешты – Молдавская ГРЭС", что привело к аварийному отключению части энергосистемы страны. В ряде районов, включая Кишинев, были зафиксированы перебои с электроснабжением, останавливалось движение электротранспорта и не работали светофоры.
КПП на границе Молдавии и Украины - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Молдавии рассказали о работе таможенников на КПП во время блэкаута
31 января, 14:53
 
В миреМолдавияУкраинаРумыния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала