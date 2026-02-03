В Молдавии назвали визиты лидеров ЕС театральными постановками

КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Визиты в Молдавию лидеров европейских стран похожи на театральные постановки и не приносят реальных результатов для граждан, заявил вице-спикер парламента от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча.

Политик подчеркнул, что подобные визиты чаще используются для громких заявлений, больше похожих на лозунги. "Международные визиты должны быть инструментом развития, а не элементом политического пиара. Речь идет о привлечении инвестиций, подписании соглашений и меморандумов о сотрудничестве, запуске совместных проектов, создании рабочих мест и реальной поддержке экономики", — отметил Батрынча.