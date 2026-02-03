Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии назвали визиты лидеров ЕС театральными постановками
18:15 03.02.2026
В Молдавии назвали визиты лидеров ЕС театральными постановками
В Молдавии назвали визиты лидеров ЕС театральными постановками - РИА Новости, 03.02.2026
В Молдавии назвали визиты лидеров ЕС театральными постановками
Визиты в Молдавию лидеров европейских стран похожи на театральные постановки и не приносят реальных результатов для граждан, заявил вице-спикер парламента от... РИА Новости, 03.02.2026
2026
В Молдавии назвали визиты лидеров ЕС театральными постановками

КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Визиты в Молдавию лидеров европейских стран похожи на театральные постановки и не приносят реальных результатов для граждан, заявил вице-спикер парламента от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча.
«
"Визиты иностранных делегаций в Молдавию, равно как и поездки молдавских чиновников за границу, носят преимущественно театральный и демонстративный характер. Они используются для красивых фотографий, громких заявлений и новостных заголовков, но не сопровождаются ощутимыми результатами для страны", — заявил Батрынча журналистам.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
ЕС молчаливо согласен с действиями властей Молдавии, считает Додон
30 января, 15:37
30 января, 15:37
Политик подчеркнул, что подобные визиты чаще используются для громких заявлений, больше похожих на лозунги. "Международные визиты должны быть инструментом развития, а не элементом политического пиара. Речь идет о привлечении инвестиций, подписании соглашений и меморандумов о сотрудничестве, запуске совместных проектов, создании рабочих мест и реальной поддержке экономики", — отметил Батрынча.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Политолог оценил шансы Молдавии на вступление в ЕС
29 января, 16:11
29 января, 16:11
 
