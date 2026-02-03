Минтранс рассказал, когда на дорогах появятся беспилотные автомобили

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Принятие законопроекта о высокоавтоматизированных транспортных средствах позволит к 2028 году вывести на дороги общего пользования полностью беспилотные автомобили, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ.

"Правовая база для эксплуатации беспилотных транспортных средств активно формируется. В конце января 2026 года был представлен законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах, который определяет правовые основы для их применения. Принятие данного закона позволит к 2028 году вывести на дороги общего пользования автомобили пятого уровня автономности, способные функционировать полностью без участия человека", - сказали в ведомстве.