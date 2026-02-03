Рейтинг@Mail.ru
Минтранс рассказал, когда на дорогах появятся беспилотные автомобили - РИА Новости, 03.02.2026
15:53 03.02.2026
Минтранс рассказал, когда на дорогах появятся беспилотные автомобили
Минтранс рассказал, когда на дорогах появятся беспилотные автомобили
2026
Минтранс рассказал, когда на дорогах появятся беспилотные автомобили

Минтранс: беспилотный транспорт может появиться на дорогах РФ к 2028 году

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБеспилотный автомобиль, представленный компанией "Яндекс" в Москве
Беспилотный автомобиль, представленный компанией "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Принятие законопроекта о высокоавтоматизированных транспортных средствах позволит к 2028 году вывести на дороги общего пользования полностью беспилотные автомобили, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ.
"Правовая база для эксплуатации беспилотных транспортных средств активно формируется. В конце января 2026 года был представлен законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах, который определяет правовые основы для их применения. Принятие данного закона позволит к 2028 году вывести на дороги общего пользования автомобили пятого уровня автономности, способные функционировать полностью без участия человека", - сказали в ведомстве.
Минтранс РФ в конце января текущего года представил законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах, разработанный по поручению вице-премьера РФ Виталия Савельева. В ноябре 2026 года, правительство РФ продлило на три года - до 12 ноября 2028 года - действие экспериментального правового режима (ЭПР) "Беспилотные логистические коридоры".
Автомобили едут по Кремлевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Минтранс разработал проект закона о беспилотных автомобилях
21 января, 15:33
 
АвтоРоссияВиталий СавельевМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
