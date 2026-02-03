Минтранс рассказал, как достичь лидерства в беспилотном транспорте

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Развивать отечественную технологическую платформу необходимо для достижения лидерства в области беспилотного транспорта, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ.

"Для достижения лидерства в области беспилотного транспорта необходимо развивать суверенную технологическую платформу, опираясь на потенциал отечественных научных и инженерных школ", - рассказали в министерстве.