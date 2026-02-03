https://ria.ru/20260203/mintrans-2071976477.html
Минтранс рассказал, как достичь лидерства в беспилотном транспорте
Минтранс рассказал, как достичь лидерства в беспилотном транспорте
Минтранс рассказал, как достичь лидерства в беспилотном транспорте
Развивать отечественную технологическую платформу необходимо для достижения лидерства в области беспилотного транспорта, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ. РИА Новости, 03.02.2026
Минтранс рассказал, как достичь лидерства в беспилотном транспорте
Минтранс рассказал о мерах для достижения лидерства в беспилотном транспорте