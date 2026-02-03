Рейтинг@Mail.ru
Минтранс рассказал, как достичь лидерства в беспилотном транспорте
15:50 03.02.2026
Минтранс рассказал, как достичь лидерства в беспилотном транспорте
Минтранс рассказал, как достичь лидерства в беспилотном транспорте - РИА Новости, 03.02.2026
Минтранс рассказал, как достичь лидерства в беспилотном транспорте
Развивать отечественную технологическую платформу необходимо для достижения лидерства в области беспилотного транспорта, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ. РИА Новости, 03.02.2026
технологии, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Технологии, Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс рассказал, как достичь лидерства в беспилотном транспорте

Минтранс рассказал о мерах для достижения лидерства в беспилотном транспорте

© АГН "Москва" / Денис ВоронинЗапуск первого Московского трамвайного диаметра Т1 с автономным ходом
Запуск первого Московского трамвайного диаметра Т1 с автономным ходом - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Запуск первого Московского трамвайного диаметра Т1 с автономным ходом. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Развивать отечественную технологическую платформу необходимо для достижения лидерства в области беспилотного транспорта, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ.
"Для достижения лидерства в области беспилотного транспорта необходимо развивать суверенную технологическую платформу, опираясь на потенциал отечественных научных и инженерных школ", - рассказали в министерстве.
В Минтрансе РФ добавили, что для лидерства в области беспилотного важным шагом является и выход на международный рынок: наращивание экспорта передовых беспилотных продуктов, а также создание совместных проектов с дружественными партнёрами. Среди них - строительство производственных предприятий, учебных центров и развитие соответствующей инфраструктуры в других государствах.
Беспилотный автомобиль Яндекса на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Минтранс прорабатывает вопрос обозначения беспилотного транспорта
26 января, 15:54
 
ТехнологииРоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
