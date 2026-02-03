https://ria.ru/20260203/mintrans-2071975604.html
Минтранс рассказал, как ускорить переход на беспилотные технологии
Минтранс рассказал, как ускорить переход на беспилотные технологии
Снятие административных барьеров в области беспилотных технологий позволит ускорить процесс перехода к повсеместному использованию автономных решений в... РИА Новости, 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Снятие административных барьеров в области беспилотных технологий позволит ускорить процесс перехода к повсеместному использованию автономных решений в транспорте, заявили РИА Новости в Минтрансе РФ.
"Главным ориентиром дальнейшего развития для нас является поручение президента – необходимо ускорить процесс перехода к повсеместному использованию автономных решений. Это возможно в том числе за счет упразднения административных барьеров. Кроме того, одно из ключевых направлений – подготовка плана мероприятий по внедрению беспилотных технологий пассажирского транспорта", - сказали в министерстве.
Там добавили, что в текущем году в РФ
необходимо сформировать комплексное правовое регулирование применения автономных систем на земле, в воздухе и на воде. Это ускорит движение к бесшовному "цифровому небу".
В Минтрансе РФ напомнили, что в середине января состоялась масштабная выставка беспилотных транспортных средств гражданского назначения. Свыше 50 экспонатов продемонстрировали достижения отечественных компаний в таких сферах, как транспорт, сельское хозяйство, природные ресурсы, промышленность и торговля.
"Прошедшая выставка – подтверждение того, что в России сформирован технологический задел для перехода к следующему этапу развития беспилотных систем", — подчеркнули в министерстве.