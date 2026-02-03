Рейтинг@Mail.ru
Минтранс рассказал, как ускорить переход на беспилотные технологии - РИА Новости, 03.02.2026
15:47 03.02.2026
Минтранс рассказал, как ускорить переход на беспилотные технологии
Минтранс рассказал, как ускорить переход на беспилотные технологии - РИА Новости, 03.02.2026
Минтранс рассказал, как ускорить переход на беспилотные технологии
Снятие административных барьеров в области беспилотных технологий позволит ускорить процесс перехода к повсеместному использованию автономных решений в... РИА Новости, 03.02.2026
технологии, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Технологии, Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс рассказал, как ускорить переход на беспилотные технологии

Минтранс рассказал, как ускорить переход на беспилотные технологии в транспорте

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкТестирование беспилотного поезда метро в электродепо "Замоскворецкое" в Москве
Тестирование беспилотного поезда метро в электродепо Замоскворецкое в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Тестирование беспилотного поезда метро в электродепо "Замоскворецкое" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Снятие административных барьеров в области беспилотных технологий позволит ускорить процесс перехода к повсеместному использованию автономных решений в транспорте, заявили РИА Новости в Минтрансе РФ.
"Главным ориентиром дальнейшего развития для нас является поручение президента – необходимо ускорить процесс перехода к повсеместному использованию автономных решений. Это возможно в том числе за счет упразднения административных барьеров. Кроме того, одно из ключевых направлений – подготовка плана мероприятий по внедрению беспилотных технологий пассажирского транспорта", - сказали в министерстве.
Там добавили, что в текущем году в РФ необходимо сформировать комплексное правовое регулирование применения автономных систем на земле, в воздухе и на воде. Это ускорит движение к бесшовному "цифровому небу".
В Минтрансе РФ напомнили, что в середине января состоялась масштабная выставка беспилотных транспортных средств гражданского назначения. Свыше 50 экспонатов продемонстрировали достижения отечественных компаний в таких сферах, как транспорт, сельское хозяйство, природные ресурсы, промышленность и торговля.
"Прошедшая выставка – подтверждение того, что в России сформирован технологический задел для перехода к следующему этапу развития беспилотных систем", — подчеркнули в министерстве.
Предновогодние пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Минтранс разработал проект закона о беспилотных автомобилях
21 января, 15:33
 
