Минпромторг рассказал о мерах поддержки химической промышленности
10:37 03.02.2026
Минпромторг рассказал о мерах поддержки химической промышленности
Минпромторг рассказал о мерах поддержки химической промышленности
Для поддержки химической промышленности России Минпромторг реализует комплексный набор механизмов государственной поддержки, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T10:37:00+03:00
2026-02-03T10:37:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российский экспортный центр (рэц)
российский научный фонд
россия
Новости
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц), российский научный фонд
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Российский экспортный центр (РЭЦ), Российский научный фонд
Минпромторг рассказал о мерах поддержки химической промышленности

Минпромторг запустил механизм поддержки российской химической промышленности

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории исследует качество воды на Рублевской станции водоподготовки АО "Мосводоканал"
Сотрудница лаборатории исследует качество воды на Рублевской станции водоподготовки АО Мосводоканал - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Сотрудница лаборатории исследует качество воды на Рублевской станции водоподготовки АО "Мосводоканал". Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Для поддержки химической промышленности России Минпромторг реализует комплексный набор механизмов государственной поддержки, рассказали РИА Новости в министерстве.
"Минпромторг России реализует комплексный набор механизмов государственной поддержки, направленных на повышение эффективности, технологического уровня и конкурентоспособности химической промышленности на всех стадиях реализации проектов. С начала национального проекта "Новые материалы и химия" подход к отбору заявок был существенно усилен: приоритет отдается проектам с высокой инновационностью и подтвержденной рыночной востребованностью, прежде всего в сегментах, критически важных для высокотехнологичных отраслей экономики", - пояснили в ведомстве.
Путин на совещании по развитию химической промышленности - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Путин провел совещание по развитию химической промышленности
2 февраля, 16:52
В Минпромторге РФ добавили, что меры поддержки для химпрома страны формируются с учетом реальных потребностей производителей и адаптируются под наиболее актуальные задачи отрасли. Так, с 2026 года в целях поддержки химической промышленности и стимулирования несырьевого неэнергетического экспорта министерство совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) планирует проведение конкурсного отбора на предоставление транспортной субсидии.
"Эта мера позволит компенсировать часть логистических затрат при поставках промышленной продукции на зарубежные рынки. Решение о запуске механизма было принято в декабре прошлого года", - добавили в ведомстве.
Среди ключевых инструментов поддержки российской химической отрасли Минпромторг выделил льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП); поддержку НИОКР, включая общесистемные субсидии на разработку и внедрение новых технологий и материалов; специальные инвестиционные контракты (СПИК); кластерную инвестиционную платформу (КИП); центры инженерных разработок.
"Дополнительно поддержку предприятиям химпрома оказывают институты развития, включая Российский научный фонд, Фонд "Сколково", Фонд содействия инновациям и Агентство стратегических инициатив. В совокупности эти инструменты формируют целостную систему поддержки, направленную на повышение эффективности производства, ускорение внедрения инноваций и укрепление позиций российского химпрома на внутреннем и внешних рынках", - заключили в Минпромторге.
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Цифровые решения": применение ИИ в химической промышленности
11 ноября 2025, 15:02
 
Экономика Россия Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России) Российский экспортный центр (РЭЦ) Российский научный фонд
 
 
