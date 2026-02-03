https://ria.ru/20260203/ministra-2071979118.html
Экс-министру природных ресурсов Курской области вменили превышение власти
Экс-министру природных ресурсов Курской области вменили превышение власти - РИА Новости, 03.02.2026
Экс-министру природных ресурсов Курской области вменили превышение власти
Арестованному бывшему министру природных ресурсов Курской области Александру Володько вменяют статью о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 03.02.2026
