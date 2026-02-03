Рейтинг@Mail.ru
Минфин предложил ужесточить ответственность сотрудников иностранных банков - РИА Новости, 03.02.2026
11:45 03.02.2026
Минфин предложил ужесточить ответственность сотрудников иностранных банков
Минфин предложил ужесточить ответственность сотрудников иностранных банков - РИА Новости, 03.02.2026
Минфин предложил ужесточить ответственность сотрудников иностранных банков
Минфин РФ внес в правительство законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности для сотрудников филиалов иностранных банков за фальсификацию... РИА Новости, 03.02.2026
экономика
россия
эльвира набиуллина
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика, россия, эльвира набиуллина, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Минфин предложил ужесточить ответственность сотрудников иностранных банков

Минфин хочет ввести уголовную ответственность для сотрудников иностранных банков

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Минфин РФ внес в правительство законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности для сотрудников филиалов иностранных банков за фальсификацию финансовых документов и еще ряд нарушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Минфин России внес в правительство законопроект, который предусматривает установление уголовной ответственности сотрудников филиалов иностранных банков за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации", - говорится в сообщении.
При этом за указанные правонарушения ответственность аналогична и для сотрудников российских банков, подчеркнул в Минфине.
С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России. Ранее иностранные банки могли иметь в России только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал, но только один.
Замминистра финансов Иван Чебесков ранее в прошлом году озвучил, что несколько иностранных банков заинтересованы в открытии филиалов в России, ждут "геополитических решений".
О том, что Банк России ведет "некоторые" переговоры с иностранными банками по открытию филиалов в России, сообщила в апреле прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Но, по ее словам, раскрывать информацию преждевременно.
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
