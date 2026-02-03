Минфин предложил ужесточить ответственность сотрудников иностранных банков

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Минфин РФ внес в правительство законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности для сотрудников филиалов иностранных банков за фальсификацию финансовых документов и еще ряд нарушений, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Минфин России внес в правительство законопроект, который предусматривает установление уголовной ответственности сотрудников филиалов иностранных банков за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации", - говорится в сообщении.