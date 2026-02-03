Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

СМИ: ЕС будет добиваться партнерства с США по критическим минералам

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Евросоюз готов подписать меморандум с США, направленный на разработку за три месяца дорожной карты стратегического партнерства в сфере критически важных минералов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

ЕС предложит США партнерство по критически важным минералам... ЕС готов подписать меморандум о взаимопонимании с США для разработки "дорожной карты стратегического партнерства" в течение трех месяцев", - говорится в публикации.

Как отмечается, это партнерство будет направлено на совместный поиск способов получения критически важных минералов без опоры на Китай

По данным агентства, в рамках проекта меморандума предлагается развитие совместных проектов и создание надежных цепочек поставок между Штатами и евроблоком. Проект также предполагает освобождение обеих сторон от экспортных ограничений и сотрудничество по применению этих ограничений в отношении третьих стран, уточняет Блумберг.

"В предложении ЕС содержится требование о том, чтобы обе стороны уважали территориальную целостность друг друга", - указывается в статье.

Китай в апреле 2025 года ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средне- и тяжелых редкоземельных элементов. Кроме того, министерство коммерции КНР в октябре объявило, что с 8 ноября ужесточит экспортный контроль, однако за день до начала действия новых мер Китай отложил введение этих ограничений до 10 ноября 2026 года.