СМИ: ЕС будет добиваться партнерства с США по критическим минералам - РИА Новости, 03.02.2026
17:54 03.02.2026
СМИ: ЕС будет добиваться партнерства с США по критическим минералам
Евросоюз готов подписать меморандум с США, направленный на разработку за три месяца дорожной карты стратегического партнерства в сфере критически важных...
в мире
китай
сша
евросоюз
китай
сша
СМИ: ЕС будет добиваться партнерства с США по критическим минералам

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Евросоюз готов подписать меморандум с США, направленный на разработку за три месяца дорожной карты стратегического партнерства в сфере критически важных минералов, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"ЕС предложит США партнерство по критически важным минералам... ЕС готов подписать меморандум о взаимопонимании с США для разработки "дорожной карты стратегического партнерства" в течение трех месяцев", - говорится в публикации.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Ввязываться в войну". План США и Европы против России поразил журналиста
Вчера, 14:52
Как отмечается, это партнерство будет направлено на совместный поиск способов получения критически важных минералов без опоры на Китай.
По данным агентства, в рамках проекта меморандума предлагается развитие совместных проектов и создание надежных цепочек поставок между Штатами и евроблоком. Проект также предполагает освобождение обеих сторон от экспортных ограничений и сотрудничество по применению этих ограничений в отношении третьих стран, уточняет Блумберг.
"В предложении ЕС содержится требование о том, чтобы обе стороны уважали территориальную целостность друг друга", - указывается в статье.
Китай в апреле 2025 года ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средне- и тяжелых редкоземельных элементов. Кроме того, министерство коммерции КНР в октябре объявило, что с 8 ноября ужесточит экспортный контроль, однако за день до начала действия новых мер Китай отложил введение этих ограничений до 10 ноября 2026 года.
Позднее агентство Блумберг передавало, что Евросоюз прорабатывает варианты торговых мер противодействия планируемому Китаем экспортному контролю на случай, если не удастся достичь дипломатического решения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В США раскрыли, какой "сюрприз" Европа подготовила Трампу
31 января, 16:08
 
В миреКитайСШАЕвросоюз
 
 
