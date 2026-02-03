https://ria.ru/20260203/migranty-2072053120.html
В России разработают новое мобильное приложение для трудовых мигрантов
В России разработают новое мобильное приложение для трудовых мигрантов - РИА Новости, 03.02.2026
В России разработают новое мобильное приложение для трудовых мигрантов
В России планируют разработать новое мобильное приложение для трудовых мигрантов, следует из планов российского правительства, которые имеются в распоряжении... РИА Новости, 03.02.2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В России планируют разработать новое мобильное приложение для трудовых мигрантов, следует из планов российского правительства, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Приложение должно быть создано до 1 декабря для участия иностранных граждан в эксперименте по апробации механизмов целевого набора трудовых мигрантов (за исключением Москвы
и Подмосковья
). Ответственными исполнителями данной задачи назначены МВД и Минцифры России
.
Российские власти планируют провести эксперимент по целевому набору трудовых мигрантов с 2027 по 2029 год. Ожидается, что иностранные рабочие будут проходить необходимые проверки у себя на родине и затем приезжать напрямую к конкретным работодателям, вместо того чтобы искать работу на месте.
В Москве и Московской области уже действует мобильное приложение "Амина" для миграционного контроля. С помощью приложения иностранные граждане могут удаленно уведомлять органы внутренних дел об адресе места своего проживания и его изменении. Важным функционалом приложения является обязательная передача в МВД России данных о геолокации устройства, на котором оно установлено.