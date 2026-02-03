В России разработают новое мобильное приложение для трудовых мигрантов

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В России планируют разработать новое мобильное приложение для трудовых мигрантов, следует из планов российского правительства, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Приложение должно быть создано до 1 декабря для участия иностранных граждан в эксперименте по апробации механизмов целевого набора трудовых мигрантов (за исключением Москвы Подмосковья ). Ответственными исполнителями данной задачи назначены МВД и Минцифры России

Российские власти планируют провести эксперимент по целевому набору трудовых мигрантов с 2027 по 2029 год. Ожидается, что иностранные рабочие будут проходить необходимые проверки у себя на родине и затем приезжать напрямую к конкретным работодателям, вместо того чтобы искать работу на месте.