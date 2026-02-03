Рейтинг@Mail.ru
09:51 03.02.2026
Российское посольство уведомило Узбекистан о новой миграционной политике
Российское посольство уведомило Узбекистан о новой миграционной политике
ТАШКЕНТ, 3 фев – РИА Новости. Посольство России в Узбекистана проинформировало МИД республики о новой концепции миграционной политики РФ, утвержденной в октябре 2025 года, сообщил РИА Новости российский посол в республике Алексей Ерхов.
На минувшей неделе Ерхов встретился с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Олимжоном Абдуллаевым, они обсудили вопросы совершенствования трудовой миграции и создание благоприятных условий для законной трудовой деятельности узбекистанцев в России. Узбекская сторона подчеркнула важность недопущения ущемления прав и человеческого достоинства своих граждан при миграционных проверках в РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о штрафах за нарушения в сфере миграции
29 декабря 2025, 09:40
"Со своей стороны, мы рассказали узбекистанским коллегам об утвержденной президентом России новой концепции нашей миграционной политики, ее основных положениях и требованиях", - сказал Ерхов, рассказывая о деталях прошедшей встречи.
Посол отметил, что на встрече обсуждался целый ряд вопросов консульско-правового характера, в том числе, имеющих отношение к ситуации в сфере трудовой миграции.
Президент России Владимир Путин 15 октября 2025 года утвердил концепцию миграционной политики на 2026-2030 годы. В документе, в частности, отмечается, что политическое и экономическое давление ряда стран на Россию не оказало существенного влияния на структуру миграционных потоков. Рост числа трудовых мигрантов в стране сохранится до 2030 года, это обусловлено потребностью в иностранных работниках.
По официальным данным узбекской стороны, общее число граждан Узбекистана, отправившихся на заработки за рубеж, в январе-сентябре 2025 года увеличилось в 1,38 раза в годовом выражении - до 1,86 миллиона человек. При этом общее число трудовых мигрантов из республики в РФ оценивалось в 1,3 миллиона человек.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Комитет Госдумы поддержал проекты по медосвидетельствованию мигрантов
28 января, 10:54
 
РоссияУзбекистанАлексей ЕрховВладимир ПутинВ мире
 
 
