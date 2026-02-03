Российское посольство уведомило Узбекистан о новой миграционной политике

ТАШКЕНТ, 3 фев – РИА Новости. Посольство России в Узбекистана проинформировало МИД республики о новой концепции миграционной политики РФ, утвержденной в октябре 2025 года, сообщил РИА Новости российский посол в республике Алексей Ерхов.

На минувшей неделе Ерхов встретился с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Олимжоном Абдуллаевым, они обсудили вопросы совершенствования трудовой миграции и создание благоприятных условий для законной трудовой деятельности узбекистанцев в России . Узбекская сторона подчеркнула важность недопущения ущемления прав и человеческого достоинства своих граждан при миграционных проверках в РФ.

"Со своей стороны, мы рассказали узбекистанским коллегам об утвержденной президентом России новой концепции нашей миграционной политики, ее основных положениях и требованиях", - сказал Ерхов, рассказывая о деталях прошедшей встречи.

Посол отметил, что на встрече обсуждался целый ряд вопросов консульско-правового характера, в том числе, имеющих отношение к ситуации в сфере трудовой миграции.

Президент России Владимир Путин 15 октября 2025 года утвердил концепцию миграционной политики на 2026-2030 годы. В документе, в частности, отмечается, что политическое и экономическое давление ряда стран на Россию не оказало существенного влияния на структуру миграционных потоков. Рост числа трудовых мигрантов в стране сохранится до 2030 года, это обусловлено потребностью в иностранных работниках.