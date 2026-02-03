Кризис вокруг Гренландии не влияет на развитие Севморпути, заявил МИД

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Кризис вокруг Гренландии на данном этапе не оказывает непосредственного влияния на развитие Северного морского пути, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.