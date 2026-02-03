Кризис вокруг Гренландии не влияет на развитие Севморпути, заявил МИД

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Кризис вокруг Гренландии на данном этапе не оказывает непосредственного влияния на развитие Северного морского пути, заявил в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
“Говорить о непосредственном влиянии ситуации вокруг этого острова на развитие транспортно-логистических маршрутов на севере нашей страны на данном этапе не приходится. Кроме того, внешнеэкономическое взаимодействие России в Арктике, в том числе по тематике Севморпути, в обозримой перспективе будет развиваться, в первую очередь, с азиатскими партнерами, географически расположенными совсем в другой стороне, чем Гренландия”, - сказал он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
