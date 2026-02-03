https://ria.ru/20260203/mesyats-2071827666.html
Назван самый длинный рабочий месяц 2026 года
Назван самый длинный рабочий месяц 2026 года
Назван самый длинный рабочий месяц 2026 года
Наиболее продолжительным месяцем с точки зрения рабочих дней в 2026 году будет июль, в котором будет 23 таких дня, рассказала РИА Новости директор по персоналу... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T01:58:00+03:00
2026-02-03T01:58:00+03:00
2026-02-03T02:10:00+03:00
общество
юлия санина
работа.ру
2026
Новости
общество, юлия санина, работа.ру
Общество, Юлия Санина, Работа.ру
Назван самый длинный рабочий месяц 2026 года
РИА Новости: самым длинным рабочим месяцем в 2026 году будет июль