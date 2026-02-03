Рейтинг@Mail.ru
01:58 03.02.2026 (обновлено: 02:10 03.02.2026)
Назван самый длинный рабочий месяц 2026 года
Назван самый длинный рабочий месяц 2026 года
Наиболее продолжительным месяцем с точки зрения рабочих дней в 2026 году будет июль, в котором будет 23 таких дня, рассказала РИА Новости директор по персоналу... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T01:58:00+03:00
2026-02-03T02:10:00+03:00
общество, юлия санина, работа.ру
Назван самый длинный рабочий месяц 2026 года

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Наиболее продолжительным месяцем с точки зрения рабочих дней в 2026 году будет июль, в котором будет 23 таких дня, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"В 2026 году больше всего рабочих дней будет в июле — 23 дня. По 22 рабочих дня ожидает россиян в апреле, сентябре, октябре и декабре", - сказала Санина.
Она отметила, что именно в такие месяцы средний размер зарплаты и размер отпускных в день становятся примерно одинаковыми, поэтому работник не теряет в зарплате.
