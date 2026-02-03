Рейтинг@Mail.ru
13:51 03.02.2026 (обновлено: 14:43 03.02.2026)
Врачи провели операцию на сердце 80-летней пациентке через прокол в бедре
Врачи провели операцию на сердце 80-летней пациентке через прокол в бедре

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Московские врачи НИИ имени Склифосовского провели операцию на сердце 80-летней пациентке через прокол в бедре, сообщает медучреждение.
"Восьмидесятилетняя Татьяна Васильевна обратилась в "Склиф" (НИИ имени Склифосовского в Москве - ред.) с болью в сердце и приступами удушья. Диагностика показала: женщине необходимо заменить биопротезы, установленные несколько лет назад в трикуспидальный и митральный клапаны ее сердца. Специалисты института отказались от открытой операции, учитывая возраст пациентки. Протезы специальным проводником подвели к сердцу по вене через маленький прокол в бедре", - говорится в сообщении в Telegram-канале НИИ.
Уточняется, что затем протезы установили в ранее имплантированные клапаны. Операция по замене сразу двух клапанов сердца проводилась впервые. Пациентка уже выписана, ее сердце в полном порядке.
