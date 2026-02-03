Врачи провели операцию на сердце 80-летней пациентке через прокол в бедре

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Московские врачи НИИ имени Склифосовского провели операцию на сердце 80-летней пациентке через прокол в бедре, сообщает медучреждение.

Уточняется, что затем протезы установили в ранее имплантированные клапаны. Операция по замене сразу двух клапанов сердца проводилась впервые. Пациентка уже выписана, ее сердце в полном порядке.