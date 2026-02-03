Рейтинг@Mail.ru
MAX в январе удалил более двух миллионов вредоносных файлов - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 03.02.2026 (обновлено: 14:10 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/max-2071934530.html
MAX в январе удалил более двух миллионов вредоносных файлов
MAX в январе удалил более двух миллионов вредоносных файлов - РИА Новости, 03.02.2026
MAX в январе удалил более двух миллионов вредоносных файлов
Платформа Max в январе удалила более 2,2 миллиона вредоносных файлов из нацмессенджера и заблокировала 230 тысяч подозрительных аккаунтов, сообщили в... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T14:06:00+03:00
2026-02-03T14:10:00+03:00
технологии
мессенджер max
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064552137_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_31fa1a734f52f05f7c6dac1de5730bcf.jpg
https://ria.ru/20251118/max-2055698375.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064552137_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53bde9fcf479249e5ab626f9682f6e8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, мессенджер max, россия
Технологии, Мессенджер Max, Россия
MAX в январе удалил более двух миллионов вредоносных файлов

Нацмессенджер MAX в январе заблокировал 230 тысяч подозрительных аккаунтов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФорум "Цифровые решения" в Москве
Форум Цифровые решения в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Форум "Цифровые решения" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Платформа Max в январе удалила более 2,2 миллиона вредоносных файлов из нацмессенджера и заблокировала 230 тысяч подозрительных аккаунтов, сообщили в пресс-службе Max.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
«
"Центр безопасности заблокировал более 230 тысяч подозрительных аккаунтов и удалил более 2,2 миллиона вредоносных файлов", - говорится в сообщении по итогам января.
Отмечается, что также была предотвращена передача более 25 тысяч вредоносных файлов APK, которые в последнее время активно используют злоумышленники в мессенджерах.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
MAX за октябрь заблокировал 132 тысячи подозрительных аккаунтов
18 ноября 2025, 13:11
 
ТехнологииМессенджер MaxРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала