MAX в январе удалил более двух миллионов вредоносных файлов

"Центр безопасности заблокировал более 230 тысяч подозрительных аккаунтов и удалил более 2,2 миллиона вредоносных файлов", - говорится в сообщении по итогам января.

Отмечается, что также была предотвращена передача более 25 тысяч вредоносных файлов APK, которые в последнее время активно используют злоумышленники в мессенджерах.