Мэр Уфы прокомментировал инцидент со стрельбой в гимназии
Мэр Уфы прокомментировал инцидент со стрельбой в гимназии
Экстренные службы среагировали оперативно на инцидент в гимназии Уфы, обстоятельства выясняются, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. РИА Новости, 03.02.2026
уфа
радий хабиров
происшествия
Мавлиев: службы среагировали оперативно на инцидент со стрельбой в гимназии Уфы