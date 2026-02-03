Рейтинг@Mail.ru
Мэр Уфы прокомментировал инцидент со стрельбой в гимназии
10:05 03.02.2026
Мэр Уфы прокомментировал инцидент со стрельбой в гимназии
Экстренные службы среагировали оперативно на инцидент в гимназии Уфы, обстоятельства выясняются, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. РИА Новости, 03.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
ПЕРМЬ, 3 фев - РИА Новости. Экстренные службы среагировали оперативно на инцидент в гимназии Уфы, обстоятельства выясняются, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
"По инциденту в гимназии №16, все обстоятельства выясняем. Сам на месте. Все службы среагировали оперативно", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что девятиклассник утром открыл стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии №16, пострадавших нет, подростка задержали.
На месте стрельбы в гимназии №16 в Уфе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В МВД раскрыли детали ЧП в уфимской гимназии
