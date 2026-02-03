Рейтинг@Mail.ru
Неделя без мата стартовала в российских регионах по инициативе РПЦ - РИА Новости, 03.02.2026
17:53 03.02.2026
Неделя без мата стартовала в российских регионах по инициативе РПЦ
Неделя без мата стартовала в российских регионах по инициативе РПЦ - РИА Новости, 03.02.2026
Неделя без мата стартовала в российских регионах по инициативе РПЦ
"Неделя доброго слова" - без нецензурной лексики - стартовала в российских регионах по инициативе РПЦ, рассказал на пресс-конференции в Международном... РИА Новости, 03.02.2026
Неделя без мата стартовала в российских регионах по инициативе РПЦ

В России по инициативе РПЦ стартовала "Неделя доброго слова"

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Неделя доброго слова" - без нецензурной лексики - стартовала в российских регионах по инициативе РПЦ, рассказал на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" священник Вячеслав Клюев.
Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечается 3 февраля.
Члены народной дружины - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В РПЦ рассказали, нужны ли патрули против мата на улицах
Вчера, 16:52
"В большинстве регионов России сегодня объявлен старт "Недели доброго слова". Где-то это реально неделя, а где-то и месячники "Доброго слова". Это комплекс мероприятий, направленный на то, чтобы действительно всем миром решать проблему утверждения чистоты речи и проблему профилактики сквернословия. В основном мероприятия проходят в образовательных организациях, но в ряде населенных пунктов они более комплексного характера - это и учреждения культуры, и библиотеки, и общественное пространство задействовано", - рассказал основатель Всероссийского общественного движения в защиту русского языка "Доброслово" Клюев.
"Неделя доброго слова" - это специальная неделя, посвящённая распространению вежливости и позитивного общения. Цель мероприятия - напомнить людям о важности добрых слов и их влиянии на окружающих.
Словарь русского языка - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В РПЦ назвали мат песьим языком
Вчера, 14:40
 
