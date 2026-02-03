Неделя без мата стартовала в российских регионах по инициативе РПЦ

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Неделя доброго слова" - без нецензурной лексики - стартовала в российских регионах по инициативе РПЦ, рассказал на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" священник Вячеслав Клюев.