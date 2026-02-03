Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ назвали мат песьим языком - РИА Новости, 03.02.2026
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
14:40 03.02.2026
В РПЦ назвали мат песьим языком
В РПЦ назвали мат песьим языком
В РПЦ назвали мат песьим языком

Священник Клюев назвал мат инфернальной лексикой и песьим языком

Словарь русского языка
Словарь русского языка. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Мат - это "инфернальная лексика телесного низа" и "пёсий язык", который сегодня осваивают даже дошкольники, это явление нарастает, заявил глава межрегионального общественного движения "Православный родительский комитет", основатель движения "Доброслово", настоятель храма Александра Невского в Глазове священник Вячеслав Клюев.
"У нас совершенно новая, исторически уникальная ситуация, когда заматерились, стали сквернословить дети, которые на церковном языке вообще называются младенцы - это дети до 7 лет, в детском саду. Они уже настолько осваивают эту инфернальную лексику телесного низа, что владеют этим пёсьим языком, умеют строить так называемые трёхэтажные конструкции уже когда приходят в первый класс, чем шокируют свою первую учительницу. От года к году это явление только нарастает", - сказал он.
Ранее Клюев рассказывал РИА Новости, что использование матерной брани – грех и форма психологической зависимости, вылечиться от которой поможет психокоррекция, система мотивации и главное – молитва.
Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечают 3 февраля. Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, посвященная взаимодействию Церкви, государства и общества в борьбе с ненормативной лексикой.
Словарь русского языка
Россияне стали чаще материться, заявили в Институте Виноградова
2 февраля, 02:51
 
РелигияГлазовАлександр Невский
 
 
