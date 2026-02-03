В РПЦ назвали мат песьим языком

"У нас совершенно новая, исторически уникальная ситуация, когда заматерились, стали сквернословить дети, которые на церковном языке вообще называются младенцы - это дети до 7 лет, в детском саду. Они уже настолько осваивают эту инфернальную лексику телесного низа, что владеют этим пёсьим языком, умеют строить так называемые трёхэтажные конструкции уже когда приходят в первый класс, чем шокируют свою первую учительницу. От года к году это явление только нарастает", - сказал он.