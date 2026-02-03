https://ria.ru/20260203/mask-2071927946.html
Во Франции Илона Маска вызвали для дачи показаний из-за обысков в офисе X
Во Франции Илона Маска вызвали для дачи показаний из-за обысков в офисе X
ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости.
Французские правоохранители пригласили владельца соцсети Х Илона Маска и экс-гендиректора соцсети Линду Яккарино для дачи показаний на фоне обысков в офисах соцсети в республике, сообщает во вторник прокуратура
Парижа.
"Илону Маску и… Линде Якарино как фактическим и законным руководителям платформы X на момент совершения деяний были направлены повестки на добровольные допросы, которые состоятся 20 апреля 2026 года в Париже", - говорится в сообщении прокуратуры.
Расследование, которое французские правоохранители начали в 2025 году, было расширено на фоне заявлений в отношении чат-бота Grok, работающего на платформе Х, из-за генерации им дипфейков сексуализированного характера, добавили в прокуратуре.