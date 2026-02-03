Новая гражданская война в США уже началась, считает Маск

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Новая гражданская война в Соединенных Штатах уже началась, считает миллиардер Илон Маск.
Такое мнение он высказал в комментарии к посту в соцсети X, автор которого назвал началом "гражданской войны 2.0" противостояние Белого дома и либеральных сил, в том числе во время протестов из-за действий иммиграционной полиции.
"Кажется, так и есть", — написал Маск.
На прошлой неделе на улицы Миннеаполиса вышли несколько тысяч человек, протестующих против действий миграционной полиции ICE. Аналогичные акции прошли в Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке и Портленде.
Поводом для этого стал инцидент в Миннеаполисе 24 января: во время антимигрантского рейда агент ICE застрелил вооруженного мужчину — по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это уже второй подобный случай: в начале января силовик застрелил женщину, которая, по утверждению властей, попыталась на автомобиле сбить сотрудника ICE.
