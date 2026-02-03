https://ria.ru/20260203/mask-2071824741.html
Маск объявил об объединении его корпораций SpaceX и xAI
Маск объявил об объединении его корпораций SpaceX и xAI
Корпорация американского предпринимателя Илона Маска SpaceX приобрела другую его компанию xAI, сообщил сам предприниматель. РИА Новости, 03.02.2026
технологии
земля
илон маск
spacex
земля
Технологии, Земля, Илон Маск, SpaceX
Маск: SpaceX приобрела xAI, корпорации объединятся в результате сделки