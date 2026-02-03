Рейтинг@Mail.ru
Маск объявил об объединении его корпораций SpaceX и xAI
01:19 03.02.2026
Маск объявил об объединении его корпораций SpaceX и xAI
Маск объявил об объединении его корпораций SpaceX и xAI - РИА Новости, 03.02.2026
Маск объявил об объединении его корпораций SpaceX и xAI
Корпорация американского предпринимателя Илона Маска SpaceX приобрела другую его компанию xAI, сообщил сам предприниматель. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T01:19:00+03:00
2026-02-03T01:19:00+03:00
2026
Маск объявил об объединении его корпораций SpaceX и xAI

Маск: SpaceX приобрела xAI, корпорации объединятся в результате сделки

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Корпорация американского предпринимателя Илона Маска SpaceX приобрела другую его компанию xAI, сообщил сам предприниматель.
"SpaceX приобрела xAI для создания самого амбициозного, вертикально интегрированного инновационного двигателя инноваций на Земле (и за ее пределами) с искусственным интеллектом, ракетами, космическим интернетом, прямой связью с мобильными устройствами и ведущей в мире платформой для информации в режиме реального времени и свободы слова", - говорится в заявлении Маска, опубликованном на сайте SpaceX.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что SpaceX и xAI ведут переговоры о слиянии, могут объявить о сделке уже на текущей неделе.
SpaceX запустит спутники для ИИ на солнечной энергии, рассказал Маск
22 января, 19:58
SpaceX запустит спутники для ИИ на солнечной энергии, рассказал Маск
22 января, 19:58
 
