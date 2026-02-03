На Западе поставили Макрона на место после слов о Путине

В начале января Макрон заявил, что в ближайшие недели может провести разговор с Путиным. В декабре президент Франции выражал мнение, что Европе было бы полезно возобновить диалог с российским лидером, и отмечал, что европейцы должны найти способ для этого в ближайшие недели. Елисейский дворец позднее добавил, что в ближайшие дни определит оптимальный формат для возобновления диалога с Кремлем.