На Западе поставили Макрона на место после слов о Путине

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший об обсуждении подготовки к контактам с российским лидером Владимиром Путиным, упустил подходящий момент, считает эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.
Во вторник Эммануэль Макрон заявил, что в настоящий момент ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с Владимиром Путиным. Президент Франции также сообщил, что эта подготовка проводится прозрачно и в консультации с Владимиром Зеленским и основными европейскими партнерами.
В начале января Макрон заявил, что в ближайшие недели может провести разговор с Путиным. В декабре президент Франции выражал мнение, что Европе было бы полезно возобновить диалог с российским лидером, и отмечал, что европейцы должны найти способ для этого в ближайшие недели. Елисейский дворец позднее добавил, что в ближайшие дни определит оптимальный формат для возобновления диалога с Кремлем.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 21 декабря РИА Новости, что Путин готов разговаривать с Макроном. При этом Песков отметил, что возможный диалог между двумя лидерами должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.