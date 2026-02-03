Рейтинг@Mail.ru
На Западе поставили Макрона на место после слов о Путине - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 03.02.2026 (обновлено: 20:14 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/makron-2072037849.html
На Западе поставили Макрона на место после слов о Путине
На Западе поставили Макрона на место после слов о Путине - РИА Новости, 03.02.2026
На Западе поставили Макрона на место после слов о Путине
Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший об обсуждении подготовки к контактам с российским лидером Владимиром Путиным, упустил подходящий момент, считает... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T20:13:00+03:00
2026-02-03T20:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
франция
европа
украина
эммануэль макрон
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222322_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_399f4ee0a62eaa2391518d617809f320.jpg
https://ria.ru/20260203/ssha-2071951497.html
https://ria.ru/20260203/peregovory-2072028786.html
https://ria.ru/20260203/ukraina-2071998359.html
франция
европа
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222322_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_a4b929efc20c28d4ebaa5ad48de662ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, европа, украина, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Европа, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
На Западе поставили Макрона на место после слов о Путине

Эпископос: Макрон упустил шанс на паритетный диалог с Путиным

© AP Photo / PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший об обсуждении подготовки к контактам с российским лидером Владимиром Путиным, упустил подходящий момент, считает эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.
"Хоть это и хорошо, но поздно и уже бесполезно. Рамки по мирному урегулированию на Украине слишком строго очерчены для Европы, поэтому она не сможет их менять под себя", — написал он в соцсети X.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Ввязываться в войну". План США и Европы против России поразил журналиста
Вчера, 14:52
Эксперт подчеркнул, что Париж мог бы "сыграть позитивную роль" в этом процессе, обсуждая с Москвой вопросы антироссийских санкций и гарантий безопасности для Киева.
Во вторник Эммануэль Макрон заявил, что в настоящий момент ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с Владимиром Путиным. Президент Франции также сообщил, что эта подготовка проводится прозрачно и в консультации с Владимиром Зеленским и основными европейскими партнерами.
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
СМИ узнали, что произошло в Москве на фоне переговоров в Абу-Даби
Вчера, 19:26
В начале января Макрон заявил, что в ближайшие недели может провести разговор с Путиным. В декабре президент Франции выражал мнение, что Европе было бы полезно возобновить диалог с российским лидером, и отмечал, что европейцы должны найти способ для этого в ближайшие недели. Елисейский дворец позднее добавил, что в ближайшие дни определит оптимальный формат для возобновления диалога с Кремлем.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 21 декабря РИА Новости, что Путин готов разговаривать с Макроном. При этом Песков отметил, что возможный диалог между двумя лидерами должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Придет не одна". В Европе забили тревогу из-за Украины
Вчера, 17:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияЕвропаУкраинаЭммануэль МакронВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала