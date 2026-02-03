Макрон заявил о подготовке возможных контактов с Путиным

ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что в настоящий момент ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент Франции также заявил, что эта подготовка проводится прозрачно и в консультации с Владимиром Зеленским и основными европейскими партнерами.
В начале января Макрон заявил, что в ближайшие недели может провести разговор с Путиным. В декабре президент Франции выражал мнение, что Европе было бы полезно возобновить диалог с российским лидером, и отмечал, что европейцы должны найти способ для этого в ближайшие недели. Елисейский дворец позднее добавил, что в ближайшие дни определит оптимальный формат для возобновления диалога с РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 декабря РИА Новости, что Путин готов вести диалог с Макроном. При этом Песков отметил, что возможный диалог между двумя лидерами должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.