15:18 03.02.2026 (обновлено: 15:37 03.02.2026)
Макрон заявил о подготовке возможных контактов с Путиным
ПАРИЖ, 3 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что в настоящий момент ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным.
"Ведутся обсуждения на техническом уровне, чтобы подготовить это", - сказал Макрон, комментируя возможность своих контактов с президентом РФ.
Президент Франции также заявил, что эта подготовка проводится прозрачно и в консультации с Владимиром Зеленским и основными европейскими партнерами.
В начале января Макрон заявил, что в ближайшие недели может провести разговор с Путиным. В декабре президент Франции выражал мнение, что Европе было бы полезно возобновить диалог с российским лидером, и отмечал, что европейцы должны найти способ для этого в ближайшие недели. Елисейский дворец позднее добавил, что в ближайшие дни определит оптимальный формат для возобновления диалога с РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 декабря РИА Новости, что Путин готов вести диалог с Макроном. При этом Песков отметил, что возможный диалог между двумя лидерами должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Европе нужен прямой канал связи с Россией, заявил глава МИД Франции
1 февраля, 22:58
 
Заголовок открываемого материала