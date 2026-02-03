В Махачкале возбудили дело после падения автомобилей в канал

Отмечается, что бездействие создало опасные условия для участников дорожного движения, "что повлекло учащение случаев дорожно-транспортных происшествий, в том числе опрокидывание транспортных средств в водоканал".

В Махачкале периодически случаются инциденты с падением автомобилей в КОР, в том числе с летальным исходом. Последнее происшествие произошло 24 января: в канал съехала машина такси. Находившихся в салоне женщину с ребенком спасли прохожие, водитель смог выбраться самостоятельно.