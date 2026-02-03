Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале возбудили дело после падения автомобилей в канал
13:28 03.02.2026
В Махачкале возбудили дело после падения автомобилей в канал
В Махачкале возбудили дело после падения автомобилей в канал
Следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников администрации Махачкалы и городского управления ЖКХ в связи со случаями падения автомобилей в канал
2026-02-03T13:28:00+03:00
2026-02-03T13:28:00+03:00
В Махачкале возбудили дело после падения автомобилей в канал

В Махачкале завели дело о халатности чиновников из-за падений машин в водоканал

МАХАЧКАЛА, 3 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников администрации Махачкалы и городского управления ЖКХ в связи со случаями падения автомобилей в канал имени Октябрьской революции (КОР), сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, должностные лица администрации города Махачкалы и МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкалы", ненадлежащим образом исполняя свои должностные обязанности по благоустройству территории и обеспечению безопасности дорожного движения, не приняли мер по установке барьерных ограждений вдоль водоканала имени Октябрьской революции", – говорится в сообщении.
Отмечается, что бездействие создало опасные условия для участников дорожного движения, "что повлекло учащение случаев дорожно-транспортных происшествий, в том числе опрокидывание транспортных средств в водоканал".
В Махачкале периодически случаются инциденты с падением автомобилей в КОР, в том числе с летальным исходом. Последнее происшествие произошло 24 января: в канал съехала машина такси. Находившихся в салоне женщину с ребенком спасли прохожие, водитель смог выбраться самостоятельно.
После ЧП в уфимской гимназии возбудили дело о покушении на убийство
После ЧП в уфимской гимназии возбудили дело о покушении на убийство
