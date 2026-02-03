Лукашенко рассказал, как поднимать хозяйства с пьющими работниками

МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал руководителям хозяйств, где остро стоит вопрос с пьянством, пути улучшения ситуации, предложив своевременно выплачивать работникам зарплату и быть примером в труде и в жизни.

Кадровые проблемы аграрного сектора были затронуты в ходе состоявшегося во вторник совещания у главы государства по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области

"Я вам тысячу раз говорил, что у меня был опыт работы в таком хозяйстве. И для того, чтобы "такие-сякие люди" за тобой шли, ты должен идти впереди. И ты должен делать то, что должен делать каждый человек. Если этого не будет, результата не будет", - приводит слова Лукашенко агентство Белта

Президент прокомментировал ставшие традиционными жалобы местных руководителей на то, что в хозяйствах работники злоупотребляют алкоголем.

"Да, пьют. А если вы им зарплату не платите? Они у пенсионеров там этот сахар покупают, самогон делают и напиваются", - констатировал Лукашенко.