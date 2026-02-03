Лукашенко потребовал изменить режим уличного освещения ради экономии

По его словам, он поручил разобраться с этим вопросом, и ему доложили, что якобы некорректно работают фотоэлементы. "Чепуха полная. Отрегулируйте эти фотоэлементы, чтобы электричество автоматически с искусственным вашим интеллектом отключалось в 7 часов утра. И загорался свет не в шесть часов вечера, а в восемь. Посчитайте - 4-5 часов (лишних – ред.) горит вся страна, светится. Сколько мы тратим денег! Вот ваши подходы", - сказал президент.