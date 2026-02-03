https://ria.ru/20260203/lukashenko-2071978092.html
Лукашенко потребовал изменить режим уличного освещения ради экономии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает нехозяйским подход к уличному освещению и потребовал изменить режим освещения ражи экономии. РИА Новости, 03.02.2026
Лукашенко потребовал изменить режим уличного освещения ради экономии
Лукашенко потребовал изменить режим освещения в Витебской области ради экономии
МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает нехозяйским подход к уличному освещению и потребовал изменить режим освещения ражи экономии.
На совещании по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области
глава государства сказал, что хозяйский подход должен быть не только на производстве или в сельском хозяйстве, но и в других сферах, в том числе к уличному освещению, сообщила пресс-служба президента.
Лукашенко
обратил внимание, что сейчас утром освещение отключается слишком поздно, а включается слишком рано, когда на улице и так достаточно светло. Лукашенко привел в пример свою поездку в понедельник вечером по Минской области
.
"Вчера в шесть часов вечера вся Минская область светится. Горят огни. И это характерно для всех. Пеняйте сами на себя. Будете платить минимум из своего кармана. Все на улицах фонари включены, все сияет. Минская область и туда дальше - все горит. В шесть часов вечера. Зачем? Уже в полвосьмого можно отключить утром свет на улице, особенно сейчас, когда света много. Нет - все фонари горят", - сказал Лукашенко
.
По его словам, он поручил разобраться с этим вопросом, и ему доложили, что якобы некорректно работают фотоэлементы. "Чепуха полная. Отрегулируйте эти фотоэлементы, чтобы электричество автоматически с искусственным вашим интеллектом отключалось в 7 часов утра. И загорался свет не в шесть часов вечера, а в восемь. Посчитайте - 4-5 часов (лишних – ред.) горит вся страна, светится. Сколько мы тратим денег! Вот ваши подходы", - сказал президент.
По его словам, такой подход недопустим. "Вы ошалели. Вы ровно страну хотите привести к войне. Ну так имейте в виду, что нам же впереди придется идти. Вам в штурмовых отрядах придется", - добавил Лукашенко.