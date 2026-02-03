Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко потребовал изменить режим уличного освещения ради экономии - РИА Новости, 03.02.2026
15:53 03.02.2026
Лукашенко потребовал изменить режим уличного освещения ради экономии
Лукашенко потребовал изменить режим уличного освещения ради экономии
Лукашенко потребовал изменить режим уличного освещения ради экономии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает нехозяйским подход к уличному освещению и потребовал изменить режим освещения ражи экономии.
На совещании по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области глава государства сказал, что хозяйский подход должен быть не только на производстве или в сельском хозяйстве, но и в других сферах, в том числе к уличному освещению, сообщила пресс-служба президента.
Лукашенко обратил внимание, что сейчас утром освещение отключается слишком поздно, а включается слишком рано, когда на улице и так достаточно светло. Лукашенко привел в пример свою поездку в понедельник вечером по Минской области.
"Вчера в шесть часов вечера вся Минская область светится. Горят огни. И это характерно для всех. Пеняйте сами на себя. Будете платить минимум из своего кармана. Все на улицах фонари включены, все сияет. Минская область и туда дальше - все горит. В шесть часов вечера. Зачем? Уже в полвосьмого можно отключить утром свет на улице, особенно сейчас, когда света много. Нет - все фонари горят", - сказал Лукашенко.
По его словам, он поручил разобраться с этим вопросом, и ему доложили, что якобы некорректно работают фотоэлементы. "Чепуха полная. Отрегулируйте эти фотоэлементы, чтобы электричество автоматически с искусственным вашим интеллектом отключалось в 7 часов утра. И загорался свет не в шесть часов вечера, а в восемь. Посчитайте - 4-5 часов (лишних – ред.) горит вся страна, светится. Сколько мы тратим денег! Вот ваши подходы", - сказал президент.
По его словам, такой подход недопустим. "Вы ошалели. Вы ровно страну хотите привести к войне. Ну так имейте в виду, что нам же впереди придется идти. Вам в штурмовых отрядах придется", - добавил Лукашенко.
