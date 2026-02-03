Рейтинг@Mail.ru
В Луганске взорвался автомобиль - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 03.02.2026 (обновлено: 13:20 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/lugansk-2071920787.html
В Луганске взорвался автомобиль
В Луганске взорвался автомобиль - РИА Новости, 03.02.2026
В Луганске взорвался автомобиль
Правоохранители выясняют причины взрыва автомобиля в квартале Луганска, в результате которого пострадал один человек, сообщает Telegram-канал правительства ЛНР. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T13:13:00+03:00
2026-02-03T13:20:00+03:00
происшествия
луганск
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071921684_0:0:1232:694_1920x0_80_0_0_68837a2c2ac923209e0d806dad572655.jpg
https://ria.ru/20241016/vzryv-1978273953.html
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071921684_112:0:1037:694_1920x0_80_0_0_16babca0a6e4918e200d8a74d77b59ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганск, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Луганск, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Луганске взорвался автомобиль

В Луганске при взрыве автомобиля пострадал один человек

© Фото : Правительство ЛНР/TelegramВзрыв автомобиля в Луганске
Взрыв автомобиля в Луганске - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Правительство ЛНР/Telegram
Взрыв автомобиля в Луганске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Правоохранители выясняют причины взрыва автомобиля в квартале Луганска, в результате которого пострадал один человек, сообщает Telegram-канал правительства ЛНР.
"Правоохранители выясняют причины взрыва автомобиля в кв. Степном в Луганске. Информация о происшествии поступила в МЧС сегодня рано утром. Возгорание было оперативно ликвидировано", - говорится в сообщении.
Подтверждается информация о пострадавшем, добавили власти.
Поврежден автомобиль на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Стали известны подробности о задержанном по делу о взрыве авто в Москве
16 октября 2024, 10:00
 
ПроисшествияЛуганскЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала