В Луганске взорвался автомобиль
Правоохранители выясняют причины взрыва автомобиля в квартале Луганска, в результате которого пострадал один человек, сообщает Telegram-канал правительства ЛНР. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T13:13:00+03:00
2026-02-03T13:13:00+03:00
2026-02-03T13:20:00+03:00
Происшествия, Луганск, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
