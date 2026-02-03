https://ria.ru/20260203/liviya-2072061231.html
Двоюродный брат Сейфа аль-Ислама Каддафи подтвердил его гибель
Ахмед Каддафи, приходящийся двоюродным братом ливийскому политику Сейфу аль-Исламу Каддафи, подтвердил его гибель. РИА Новости, 03.02.2026
Двоюродный брат Сейфа аль-Ислама Каддафи Ахмед подтвердил его гибель