Сын Каддафи погиб при нападении на дом, сообщил источник - РИА Новости, 03.02.2026
21:51 03.02.2026 (обновлено: 23:38 03.02.2026)
Сын Каддафи погиб при нападении на дом, сообщил источник
Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи погиб при нападении на северо-западе страны, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2026
КАИР, 3 фев — РИА Новости. Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи погиб при нападении на северо-западе страны, сообщил источник РИА Новости.
"Сейф аль-Ислам погиб. На его дом в Зинтане было совершено нападение", — сказал собеседник агентства, не уточнив, кто стоит за нападением.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
"Каддафи предвидел это": что интервенты устроили в Ливии
19 марта 2021, 08:00
Гибель подтвердил его двоюродный брат. По данным ливийского портала Abaad News, это сделал и советник сына Каддафи, однако в публикации сообщалось, что это произошло при столкновениях в Триполи.
Конфликты со стрельбой и взрывами регулярно вспыхивают в ливийской столице, парализуя работу аэропортов и городскую жизнь. Столкновения происходят между военизированными группировками, лояльными разным центрам власти, что стало следствием глубокого политического кризиса и затяжной гражданской войны.
После свержения и убийства Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе и властями на востоке, которые поддерживала национальная армия под командованием Халифы Хафтара. В 2021-м форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не провели.
В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой — действует в Триполи. Второе — наделенное полномочиями палатой представителей — базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
МИД подтвердил готовность России содействовать урегулированию в Ливии
Вчера, 13:10
 
