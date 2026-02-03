Сын Каддафи погиб при нападении на дом, сообщил источник

КАИР, 3 фев — РИА Новости. Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи погиб при нападении на северо-западе страны, сообщил источник РИА Новости.

"Сейф аль-Ислам погиб. На его дом в Зинтане было совершено нападение", — сказал собеседник агентства, не уточнив, кто стоит за нападением.

Гибель подтвердил его двоюродный брат. По данным ливийского портала Abaad News, это сделал и советник сына Каддафи, однако в публикации сообщалось, что это произошло при столкновениях в Триполи.

Конфликты со стрельбой и взрывами регулярно вспыхивают в ливийской столице, парализуя работу аэропортов и городскую жизнь. Столкновения происходят между военизированными группировками, лояльными разным центрам власти, что стало следствием глубокого политического кризиса и затяжной гражданской войны.

После свержения и убийства Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе и властями на востоке, которые поддерживала национальная армия под командованием Халифы Хафтара . В 2021-м форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не провели.